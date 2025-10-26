巴勒斯坦派系聯合聲明：將組獨立治理機構管理加薩

包括領導巴勒斯坦自治政府法塔及武裝團體哈瑪斯的巴勒斯坦多個派系廿四日發表聯合聲明，同意組成一個臨時的獨立技術官僚機構，治理以哈戰爭結束後的加薩。

第一階段加薩停火協議十日起生效。在埃及主持下，巴勒斯坦多個派系自廿三至廿四日在開羅開會。

據前述的會後聯合聲明，新成立機構屬於委員會性質，將由加薩境內無黨派人士組成，負責管理日常事務與提供基本服務，與阿拉伯國家及國際機構合作；並呼籲設立一個國際委員會，專門監督戰後加薩重建工作的資金及執行情況。

該聲明提到，與會派系要求全面落實以哈十月稍早達成的第一階段加薩停火協議，並呼籲聯合國安理會通過決議，授權擬議的臨時國際部隊（即國際維穩部隊）監督停火與確保加薩穩定，也呼籲巴勒斯坦各派系及勢力召開緊急會議，商定一致的國家戰略，以因應巴勒斯坦國事業面臨的挑戰和復興巴解組織（ＰＬＯ），讓巴解作為巴勒斯坦人民的唯一合法代表。

與會派系也同意持續共同協調，並讓彼此對巴勒斯坦未來的願景及立場達成一致。

巴解由哈瑪斯宿敵法塔主導，而哈瑪斯並非巴解成員。哈瑪斯發言人卡西姆在社媒聲明，對管理加薩的第二階段安排，該武裝團體已同意；哈瑪斯確認加薩將在巴勒斯坦的行政管理機構下，加薩與約旦河西岸間不會分離；接下來的幾場會議，將處理巴人和占領者間的關係、巴勒斯坦「反抗者」手中的武器何去何從，並討論前述國際部隊的存在。