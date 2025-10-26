魯比歐：各國想參與加薩維穩部隊 需以色列點頭

正訪問以色列的美國國務卿魯比歐廿四日說，希望能盡快組成一支國際維穩部隊（ＩＳＦ）監督加薩停火，且以色列將對由哪些國家參與，擁有否決權。外媒此前報導說，以色列反對土耳其參與。

魯比歐當天在以色列南部城市基耶蓋特，造訪上周甫開設、監督加薩停火的「民軍協調中心」（ＣＭＣＣ），並會見監督停火的美、以和其他西方部隊。他對加薩戰爭能持久結束表達樂觀，也說加薩停火協議的關鍵，在於創造能讓ＩＳＦ在組成後盡快進駐的條件。

美國總統川普主導的加薩停火協議，呼籲在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯停火後，派一支國際部隊進入加薩監督安全。魯比歐說，由於有些國家需聯合國認可才能夠對外部署軍隊，因此美國可能會為該部隊尋求聯合國授權；前述這些國家需要知道他們的授權為何、由誰指揮和負責、部隊職責為何等事宜。

魯比歐說，許多國家都已表示興趣，也指出組成該部隊時，「成員必須是以色列能接受的人」。他並說，美方將指派若干國務院資深職業人員，以協助協調各項作為，「重要的是，尤其是在未來幾周，我們要將停火維繫住」。

魯比歐廿三日飛抵特拉維夫後，很快就在耶路撒冷會晤以色列總理內唐亞胡。美國副總統范斯上周稍早也訪以，並宣布ＣＭＣＣ成立。約兩百名美軍正與以軍及其他幾國代表團，在美國主導的ＣＭＣＣ規畫加薩維穩與重建事宜，美聯社記者廿四日看見現場有賽普勒斯、希臘、法國、德國、澳洲、加拿大旗幟。

天空新聞阿拉伯台廿二日曾引述一位巴勒斯坦消息人士報導，內唐亞胡和埃及情報部門首長，至今對土耳其是否參與ＩＳＦ意見分歧；以色列總理辦公室當天向以色列時報堅稱，土耳其軍隊將不會進駐加薩。

土耳其是北約（ＮＡＴＯ）成員國，也是中東地區軍力最強國家之一，同時是第一個承認以色列的穆斯林國家。但在土耳其總統厄多安治下，土耳其歡迎哈瑪斯領袖並嚴厲批評以色列。厄多安指控以色列在加薩犯下種族滅絕，以色列對此否認。

另外，全球穆斯林人口最多的國家印尼表示已準備好派兵前往加薩；二○二○年與以色列關係正常化的阿拉伯聯合大公國，則已參與停火監督工作。