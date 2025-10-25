快訊

羅浮宮竊案曝安全隱憂 珍貴藏品轉移法國央行

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導
法國RTL廣播電台引述消息人士說，在日前一起大膽的白日盜竊案暴露羅浮宮博物館安全漏洞後，羅浮宮已將部分最珍貴的珠寶轉移至法國中央銀行法蘭西銀行保管。美聯社
法國RTL廣播電台引述消息人士說，在日前一起大膽的白日盜竊案暴露羅浮宮博物館安全漏洞後，羅浮宮已將部分最珍貴的珠寶轉移至法國中央銀行法蘭西銀行保管。

RTL報導，博物館收藏法國王冠珠寶的阿波羅展廳部分珍藏，已於今天在警方秘密護送下完成轉移。

路透社報導，法蘭西銀行（Bank of France）距離羅浮宮僅500公尺，位在塞納河右岸，該行的地下金庫深達27公尺，負責保存法國的黃金儲備。

羅浮宮及法蘭西銀行都未立即回應路透社的置評請求。

竊賊於19日從羅浮宮館藏中偷走8件總價約1億200萬美元的珍寶，期間利用升降機擊碎樓上的窗戶闖入，並在博物館開放時間犯案，揭露了全球參觀人數最多的博物館安全上的疏失。行竊後，竊賊駕駛機車逃逸。

他們竊取的8件珍品中，包含法蘭西皇帝拿破崙一世（Napoleon I）送給第2任妻子瑪麗－路易絲皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及拿破崙三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（EmpressEugenie）的冠冕。

3大陸人試圖在喬治亞非法採購「核材料鈾」 遭當局逮捕

西亞國家喬治亞的通訊社Interpress報導，喬治亞國家安全局今天表示，他們在首都特比利西（Tbilisi）逮捕了3名...

泰國、柬埔寨10月26日簽停火協議 川普預計見證儀式

泰國總理阿努廷將赴馬來西亞與柬埔寨簽署停火協議，美國總統川普預計見證相關儀式。由於泰國王太后詩麗吉辭世，阿努廷已宣布取消...

泰王太后辭世全國服喪90天 政府籲娛樂業「莊重運作」媒體換上黑白標誌

泰王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）於24日晚間過世，享耆壽93歲。泰國政府隨即呼籲企業、...

北韓建援俄亡兵紀念館 金正恩讚揚：與俄關係達高峰

北韓官媒24日報導，已開始為在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵興建一座紀念館，同時北韓領導人金正恩讚揚與莫斯科的關係達到「歷史高...

防俄「企圖在歐洲大陸開戰」 法：須3至4年後做好準備

法軍總參謀長蒙頓警告，俄羅斯「可能企圖在歐洲大陸發動戰爭」，面對俄羅斯，法國軍隊必須「在三、四年後為衝突做好準備」。

