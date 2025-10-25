羅浮宮竊案曝安全隱憂 珍貴藏品轉移法國央行
法國RTL廣播電台引述消息人士說，在日前一起大膽的白日盜竊案暴露羅浮宮博物館安全漏洞後，羅浮宮已將部分最珍貴的珠寶轉移至法國中央銀行法蘭西銀行保管。
RTL報導，博物館收藏法國王冠珠寶的阿波羅展廳部分珍藏，已於今天在警方秘密護送下完成轉移。
路透社報導，法蘭西銀行（Bank of France）距離羅浮宮僅500公尺，位在塞納河右岸，該行的地下金庫深達27公尺，負責保存法國的黃金儲備。
羅浮宮及法蘭西銀行都未立即回應路透社的置評請求。
竊賊於19日從羅浮宮館藏中偷走8件總價約1億200萬美元的珍寶，期間利用升降機擊碎樓上的窗戶闖入，並在博物館開放時間犯案，揭露了全球參觀人數最多的博物館安全上的疏失。行竊後，竊賊駕駛機車逃逸。
他們竊取的8件珍品中，包含法蘭西皇帝拿破崙一世（Napoleon I）送給第2任妻子瑪麗－路易絲皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及拿破崙三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（EmpressEugenie）的冠冕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言