羅浮宮竊案曝安全隱憂 珍貴藏品轉移法國央行

法國RTL廣播電台引述消息人士說，在日前一起大膽的白日盜竊案暴露羅浮宮博物館安全漏洞後，羅浮宮已將部分最珍貴的珠寶轉移至法國中央銀行法蘭西銀行保管。

RTL報導，博物館收藏法國王冠珠寶的阿波羅展廳部分珍藏，已於今天在警方秘密護送下完成轉移。

路透社報導，法蘭西銀行（Bank of France）距離羅浮宮僅500公尺，位在塞納河右岸，該行的地下金庫深達27公尺，負責保存法國的黃金儲備。

羅浮宮及法蘭西銀行都未立即回應路透社的置評請求。

竊賊於19日從羅浮宮館藏中偷走8件總價約1億200萬美元的珍寶，期間利用升降機擊碎樓上的窗戶闖入，並在博物館開放時間犯案，揭露了全球參觀人數最多的博物館安全上的疏失。行竊後，竊賊駕駛機車逃逸。

他們竊取的8件珍品中，包含法蘭西皇帝拿破崙一世（Napoleon I）送給第2任妻子瑪麗－路易絲皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及拿破崙三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（EmpressEugenie）的冠冕。