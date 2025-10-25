快訊

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

「好小子」顏正國癌逝19天 高捷哽咽念亡友：千言萬語化為阿彌陀佛

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

象牙海岸大選 83歲總統尋求第4任期仍被看好

中央社／ 阿必尚25日綜合外電報導

西非國家象牙海岸今天舉行總統大選，看好度高的83歲現任總統烏阿塔哈強調自己近15年執政帶來經濟成長和相對穩定，並且暗示這將是他最後一次參選。

路透社報導，前國際銀行家、曾任國際貨幣基金（IMF）副總裁的烏阿塔哈（Alassane Ouattara）於2011年長達4個月、造成約3000人死亡的內戰後上台。那場內戰起因於前總統巴波（Laurent Gbagbo）不承認2010年大選失利。

本次大選有超過800萬名選民登記投票。投票所將於當地時間晚間6時關閉，初步結果預計於5天內出爐。若沒有候選人得票超過50%，將舉行第2輪投票。

巴波和前瑞士信貸銀行（Credit Suisse）執行長譚天忠（Tidjane Thiam）被認定資格不符無法參加今年選舉，現有在野候選人則缺乏主要政黨支持，使烏阿塔哈勝算大增。

烏阿塔哈7月宣布參選時表示，第4任期將是「世代交替」的任期。他本週也坦言，年逾8旬後「已無法保持像過去那樣的步調」。

全球最大可可生產國象牙海岸是區域內成長最快經濟體之一，對外發行的國際債券表現居非洲前列。

象牙海岸人口的年齡中位數僅18歲。22歲學生卡（Landry Ka）表示，年輕象牙海岸人已「厭倦讓長輩替我們年輕世代作決定」。

政府發言人、前總理艾奇（Patrick Achi）告訴路透社：「讓我們維持穩定，往後世代才會有長進。至少幾經動盪的經濟不會再遭到摧毀。」

象牙 投票

延伸閱讀

回憶金門當兵 賴總統：還好沒狀況…否則肩上恐是「英雄勳章」

「時代」投書指賴總統魯莽 羅智強：川普眼中還是個麻煩製造者

賴總統被投書指魯莽 林沛祥：敲醒賴政府、不希望台灣出現澤倫斯基

博通目標價突破400美元 內外資法人看好ASIC與網通雙引擎發動

相關新聞

3大陸人試圖在喬治亞非法採購「核材料鈾」 遭當局逮捕

西亞國家喬治亞的通訊社Interpress報導，喬治亞國家安全局今天表示，他們在首都特比利西（Tbilisi）逮捕了3名...

泰國、柬埔寨10月26日簽停火協議 川普預計見證儀式

泰國總理阿努廷將赴馬來西亞與柬埔寨簽署停火協議，美國總統川普預計見證相關儀式。由於泰國王太后詩麗吉辭世，阿努廷已宣布取消...

泰王太后辭世全國服喪90天 政府籲娛樂業「莊重運作」媒體換上黑白標誌

泰王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）於24日晚間過世，享耆壽93歲。泰國政府隨即呼籲企業、...

北韓建援俄亡兵紀念館 金正恩讚揚：與俄關係達高峰

北韓官媒24日報導，已開始為在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵興建一座紀念館，同時北韓領導人金正恩讚揚與莫斯科的關係達到「歷史高...

防俄「企圖在歐洲大陸開戰」 法：須3至4年後做好準備

法軍總參謀長蒙頓警告，俄羅斯「可能企圖在歐洲大陸發動戰爭」，面對俄羅斯，法國軍隊必須「在三、四年後為衝突做好準備」。

哥倫比亞總統疑涉販毒 財政部凍結在美資產

財政部長貝森特(Scott Bessent)24日宣布，哥倫比亞政府暗中資助毒品走私，因此美國對哥國總統裴卓(Gusta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。