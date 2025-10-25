象牙海岸大選 83歲總統尋求第4任期仍被看好

西非國家象牙海岸今天舉行總統大選，看好度高的83歲現任總統烏阿塔哈強調自己近15年執政帶來經濟成長和相對穩定，並且暗示這將是他最後一次參選。

路透社報導，前國際銀行家、曾任國際貨幣基金（IMF）副總裁的烏阿塔哈（Alassane Ouattara）於2011年長達4個月、造成約3000人死亡的內戰後上台。那場內戰起因於前總統巴波（Laurent Gbagbo）不承認2010年大選失利。

本次大選有超過800萬名選民登記投票。投票所將於當地時間晚間6時關閉，初步結果預計於5天內出爐。若沒有候選人得票超過50%，將舉行第2輪投票。

巴波和前瑞士信貸銀行（Credit Suisse）執行長譚天忠（Tidjane Thiam）被認定資格不符無法參加今年選舉，現有在野候選人則缺乏主要政黨支持，使烏阿塔哈勝算大增。

烏阿塔哈7月宣布參選時表示，第4任期將是「世代交替」的任期。他本週也坦言，年逾8旬後「已無法保持像過去那樣的步調」。

全球最大可可生產國象牙海岸是區域內成長最快經濟體之一，對外發行的國際債券表現居非洲前列。

象牙海岸人口的年齡中位數僅18歲。22歲學生卡（Landry Ka）表示，年輕象牙海岸人已「厭倦讓長輩替我們年輕世代作決定」。

政府發言人、前總理艾奇（Patrick Achi）告訴路透社：「讓我們維持穩定，往後世代才會有長進。至少幾經動盪的經濟不會再遭到摧毀。」