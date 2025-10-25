快訊

3大陸人試圖在喬治亞非法採購「核材料鈾」 遭當局逮捕

中央社／ 特比利西25日綜合外電報導
鈾礦石。路透
西亞國家喬治亞的通訊社Interpress報導，喬治亞國家安全局今天表示，他們在首都特比利西（Tbilisi）逮捕了3名中國公民，理由是這些人試圖非法購買2公斤「核材料」鈾。

路透社報導，Interpress引述喬治亞國安局副局長指出，被捕3人原計劃以40萬美元買下這批鈾，再經由俄羅斯運往中國。

根據喬治亞國安局說法，這批鈾屬於「核材料」，但當局未進一步說明嫌犯購買動機。喬治亞國安局副局長還表示，這3人面臨的指控最高可處10年徒刑。

喬治亞是前蘇聯加盟共和國，1991年蘇聯解體後，遺留的核材料安全問題一直是其最大憂慮之一。近幾10年喬治亞已發生過數起與非法核材料交易有關的嚴重事件。

喬治亞7月逮捕1名本國公民及1名土耳其籍人士，理由是涉嫌非法購買、持有及處置放射性物質。根據喬治亞國安局的說法，嫌犯原本可能利用這些物質製造1枚致命炸彈。

材料 蘇聯 國家安全 中共

