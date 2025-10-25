快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

泰國、柬埔寨10月26日簽停火協議 川普預計見證儀式

中央社／ 吉隆坡25日綜合外電報導
泰國總理阿努廷將赴馬來西亞與柬埔寨簽署停火協議，美國總統川普預計見證相關儀式。路透社
泰國總理阿努廷將赴馬來西亞與柬埔寨簽署停火協議，美國總統川普預計見證相關儀式。路透社

泰國總理阿努廷將赴馬來西亞柬埔寨簽署停火協議，美國總統川普預計見證相關儀式。由於泰國王太后詩麗吉辭世，阿努廷已宣布取消出席在大馬舉行的東協領袖峰會。

路透社報導，東南亞國家協會（ASEAN）各成員國外交部長今天召開會議，為馬來西亞首都吉隆坡將舉行的全球外交盛會揭開序幕。美國與中國代表團也在峰會場邊舉行貿易談判。

川普（Donald Trump）預計明天上午抵達本次亞洲行首站馬來西亞，見證泰國跟柬埔寨簽署邊境停火協議。泰柬兩國今年7月一度在邊境地區爆發持續5日的致命衝突，後在川普斡旋下休兵。

數十人在泰柬衝突中身亡，大約30萬人曾短暫流離失所。這是這兩個東南亞鄰國在近代史上所爆發最激烈戰鬥。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，他已要求安排明天上午舉行停火儀式，儀式結束後就會返回泰國。

阿努廷還提到，他也不會出席下週在韓國召開的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

馬來西亞 阿努廷 泰國 川普 柬埔寨 東協

延伸閱讀

川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

才上任10個月…川普第一天就說課關稅 與加拿大頻鬧翻

世界大賽藍鳥vs.道奇 卡尼酸川普「怕輸」不敢賭美國贏

WSJ：中對川普採新策略 下手重、讓步少 習想增加籌碼

相關新聞

看見自家升降平台被羅浮宮竊賊用來偷珠寶 母公司趁機大打廣告

四名蒙面歹徒19日上午利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手8件19世紀法國...

泰王太后辭世全國服喪90天 政府籲娛樂業「莊重運作」媒體換上黑白標誌

泰王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）於24日晚間過世，享耆壽93歲。泰國政府隨即呼籲企業、...

泰國、柬埔寨10月26日簽停火協議 川普預計見證儀式

泰國總理阿努廷將赴馬來西亞與柬埔寨簽署停火協議，美國總統川普預計見證相關儀式。由於泰國王太后詩麗吉辭世，阿努廷已宣布取消...

北韓建援俄亡兵紀念館 金正恩讚揚：與俄關係達高峰

北韓官媒24日報導，已開始為在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵興建一座紀念館，同時北韓領導人金正恩讚揚與莫斯科的關係達到「歷史高...

防俄「企圖在歐洲大陸開戰」 法：須3至4年後做好準備

法軍總參謀長蒙頓警告，俄羅斯「可能企圖在歐洲大陸發動戰爭」，面對俄羅斯，法國軍隊必須「在三、四年後為衝突做好準備」。

哥倫比亞總統疑涉販毒 財政部凍結在美資產

財政部長貝森特(Scott Bessent)24日宣布，哥倫比亞政府暗中資助毒品走私，因此美國對哥國總統裴卓(Gusta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。