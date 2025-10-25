泰國、柬埔寨10月26日簽停火協議 川普預計見證儀式
泰國總理阿努廷將赴馬來西亞與柬埔寨簽署停火協議，美國總統川普預計見證相關儀式。由於泰國王太后詩麗吉辭世，阿努廷已宣布取消出席在大馬舉行的東協領袖峰會。
路透社報導，東南亞國家協會（ASEAN）各成員國外交部長今天召開會議，為馬來西亞首都吉隆坡將舉行的全球外交盛會揭開序幕。美國與中國代表團也在峰會場邊舉行貿易談判。
川普（Donald Trump）預計明天上午抵達本次亞洲行首站馬來西亞，見證泰國跟柬埔寨簽署邊境停火協議。泰柬兩國今年7月一度在邊境地區爆發持續5日的致命衝突，後在川普斡旋下休兵。
數十人在泰柬衝突中身亡，大約30萬人曾短暫流離失所。這是這兩個東南亞鄰國在近代史上所爆發最激烈戰鬥。
阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，他已要求安排明天上午舉行停火儀式，儀式結束後就會返回泰國。
阿努廷還提到，他也不會出席下週在韓國召開的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。
