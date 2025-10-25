泰王太后辭世全國服喪90天 政府籲娛樂業「莊重運作」媒體換上黑白標誌

泰王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）於24日晚間過世，享耆壽93歲。泰國政府隨即呼籲企業、娛樂界及全體民眾在哀悼期間舉行適當活動，以示追思。

曼谷郵報報導，泰王瓦吉拉隆功已下令皇家王室局依照傳統，以最高規格籌辦太后喪禮。遺體將安奉於曼谷大皇宮的杜斯特瑪哈普拉薩大廳（Dusit Maha Prasat Throne Hall），王室及宮廷官員將哀悼一年。

詩麗吉與已故的泰王蒲美蓬深受愛戴，官方發布死訊後，大批民眾身穿黑衣紛紛前往致哀，媒體也紛紛換上黑白標誌以示哀悼。民意報報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）25日原定出訪馬來西亞，但緊急取消行程，並召開內閣會議討論籌備工作。

阿努廷隨後宣布哀悼安排，政府機關、公營事業與各級學校自即日起降半旗30天；公務員、公營事業員工與國家官員須著哀服一年。一般民眾則可依情況配合，鼓勵穿著黑色或低調、不鮮豔的服裝致哀90天。阿努廷說，詩麗吉王太后在位期間展現偉大的恩澤，全國人民應當回報她的恩典。

他並說明，雖已取消今日赴馬行程，但26日仍將與馬來西亞簽署泰柬和平聲明，美國總統川普與馬來西亞總理安華將共同見證。簽署儀式提前至早晨舉行，結束後他將立即返國。

民族報報導，政府副發言人拉莉達（Lalida Periswiwatana）表示，政府呼籲社會各界配合哀悼安排，特別是私營企業與娛樂產業，在舉辦活動時應保持莊重與尊重，並要求娛樂產業，包括音樂會、節慶、公共娛樂活動，以及酒吧、夜店等商業場所，在哀悼期內以低調方式運作，並確保活動符合國家哀悼期的氛圍。同時，活動仍可在尊重王室貢獻的前提下適度舉行。

另一位政府副發言人艾林（Airin Panrit）則表示，內閣批准總理辦公室公告，並呼籲娛樂場所及各類服務單位依情況暫停或減少娛樂活動，為期30天。對已籌備的活動，主辦單位應考慮調整形式，使之符合哀悼場合；尚未開始的活動請考慮延後舉行，直至哀悼期結束。所有單位須考量適宜性、莊重，並對太后的偉大恩澤表示最高尊敬。

