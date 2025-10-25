逾60國簽署網路犯罪條約 科技業人權團齊聲反對

快訊

中央社／ 河內25日綜合外電報導

超過60個國家今天在河內簽署聯合國首部鎖定網路犯罪的條約，不過科技公司與人權團體罕見齊聲反對，警告此舉恐將助長國家監控行為。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）形容這項簽署是「重要里程碑」，但也說「這才只是開始」。

這項新的全球法律架構目的在加強國際合作，打擊兒童色情資訊、跨國網路詐騙及洗錢等數位犯罪。

超過60個國家今天簽署這項公約，意味著將在這些國家完成批准程序後生效。

古特瑞斯今天在越南首都河內舉行的開幕式上說：「每天都有精密詐騙摧毀家庭、拐走移民、讓我們經濟損失數十億美元…我們需要堅實且連結全球的因應措施。」

「聯合國打擊網路犯罪公約」（United NationsConvention Against Cybercrime）最初是俄羅斯外交官員於2017年提出，經過漫長磋商後在去年通過。

批評人士認為條約措辭寬泛，恐導致權力濫用，甚至促使各國跨境打擊政府批評者。

智庫「科技全球研究所」（Tech Global Institute）創辦人迪雅（Sabhanaz Rashid Diya）表示：「條約磋商過程出現多項疑慮，擔憂最終會變成強制企業分享資料。」

她告訴法新社：「這幾乎是默許過去用來對付記者和威權國家極有問題的做法。」

她還說，民主國家可能會將這項聯合國公約視為「妥協文件」，因為其中包含一些人權保障條款。然而十多個人權團體及其他組織在一封連署信中批評這些保障措施「薄弱」。

大型科技公司也表達關切。

代表Meta、戴爾（Dell）及印度印福思科技公司（Infosys）等超過160家企業的「網路資安技術協議」（Cybersecurity Tech Accord）代表團負責人表示，他們不會出席河內簽約儀式。

這些企業先前警告，條約內容可能將資安研究人員列為犯罪對象，且「允許各國就幾乎任何他們選定的犯罪行為展開合作」。

他們在磋商期間指出，當局潛在的越權行為「將對數十億人每天依賴的企業資訊科技（IT）系統構成嚴重風險」。

鑒於越南打壓異議人士的紀錄，公約簽署儀式地點選在河內也備受關注。

