泰國王太后詩麗吉辭世 昔日時尚魅力風靡全球

泰國王室宮務處今天表示，王太后詩麗吉（Sirikit）辭世，享壽93歲。詩麗吉在戰後時期為泰國王室注入光彩與優雅，並在後期偶爾涉足政治。

路透社報導，詩麗吉2012年中風後便鮮少公開露面。王室表示，詩麗吉自2019年以來因多種疾病住院，今年10月17日出現血液感染，昨天晚間與世長辭。

王室已公告王室成員與宮廷人員進入為期一年的哀悼期。泰國政府發言人表示，總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）取消前往馬來西亞出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會。內閣今天將開會討論王室喪禮事宜。

●風靡全球的時尚偶像

詩麗吉的丈夫蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）是泰國在位時間最長的君主，自1946年登基以來治國長達70年。詩麗吉大多陪伴在側，兩人投入慈善事業贏得民心。

每當他們出訪國外，詩麗吉的美貌與時尚品味也深受全球媒體讚賞。

她1960年訪問美國並在白宮出席國宴，「時代雜誌」Time）稱她「身材苗條」且帶有強烈女性主義色彩。法國「黎明報」（L'aurore）則形容她「魅力四射」。

詩麗吉出生於1932年，那一年泰國由君主專制轉型為君主立憲制。她是泰國駐法國大使之女，自小生活優渥，在巴黎學習音樂和語言期間結識蒲美蓬。蒲美蓬曾在瑞士度過童年時光。

她在英國廣播公司（BBC）紀錄片中說道，兩人並非一見鍾情，而是「一見就討厭」，並提到男方第一次見面就遲到 「但後來墜入愛河」。兩人在巴黎共度時光，並於1949年訂婚，1年後在泰國結婚，當時她17歲。

詩麗吉總是時尚有型，曾與法國時裝設計師巴麥恩（Pierre Balmain）合作，以泰國絲綢打造亮眼服裝。她支持傳統編織技藝的保存，被視為促進泰國絲綢產業復甦的推手。

●推動農村發展、促進團結

詩麗吉經常隨泰王前往泰國偏遠的村莊，推廣針對農村貧困人口的發展計畫，40多年如一日。

她1956年曾短暫攝政，當時她的丈夫前往寺廟修行兩週，學習成為佛教僧侶，這是泰國常見的成年禮。

1976年，她的生日8月12日成為泰國母親節和國定假日。

她唯一的兒子、現任泰王瓦吉拉隆功（MahaVajiralongkorn）於2016年蒲美蓬駕崩後繼位，2019年加冕時，詩麗吉成為王太后。

官方上，泰國王室超脫政治，不過詩麗吉等王室成員偶爾仍會介入或採取被視為具政治意涵的行動，尤其泰國現代史長期受到政變和政局不穩的影響。

詩麗吉1998年利用生日致詞敦促泰國人民團結支持時任總理乃川（Chuan Leekpai），重創在野黨藉不信任案施壓、希望促成改選的計畫。

她之後與擁護王室的「人民民主聯盟」（People'sAlliance for Democracy）政治運動有所關聯。「黃衫軍」人民民主聯盟的抗議活動推翻由前電信大亨戴克辛（Thaksin Shinawatra）領導或與他結盟的政府。

2008年，詩麗吉出席一名在警民衝突中喪生的「人民民主聯盟」示威人士喪禮，被視為釋出王室支持黃衫軍運動的訊號。

對許多泰國人來說，她投入慈善和母儀天下的風範將永留人心。她身後留下兒子瓦吉拉隆功以及3個女兒。