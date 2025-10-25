泰王太后詩麗吉辭世 總理取消出席東協峰會

泰國王太后詩麗吉昨晚辭世，享壽93歲。總理阿努廷上午召開內閣會議，並取消出席在大馬舉行的東協領袖峰會。另外，泰王宣布王室成員及宮廷官員展開為期一年的哀悼期，多家電視台和媒體網站已以黑白色調呈現以表哀悼。

泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）因病情持續惡化，24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）過世，享壽93歲。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）取消原訂今天飛往馬來西亞的行程，取消出席東協領袖峰會，並於上午10時緊急召開內閣會議，討論王太后詩麗吉皇家葬禮儀式等事宜。

泰國民族報（The Nation）報導，內閣會議氣氛凝重，包括部長和多名官員均身著黑衣，悼念昨晚逝世的詩麗吉。今早8時，政府部門的國旗先升至旗桿頂端，隨後降半旗。

泰王已宣布，王室成員及宮廷官員展開為期一年的哀悼期。泰國多個電視頻道和媒體網站已調整為黑白色調呈現。許多民眾上午帶著王太后詩麗吉的照片，到朱拉隆功醫院門口表示哀悼，還有許多人難過地掉下眼淚。

詩麗吉是泰王瓦吉拉隆功（King MahaVajiralongkorn）的母親，亡夫蒲美蓬（BhumibolAdulyadej）1946年到2016年治國，為泰國在位最久君主。