英國主持志願者聯盟峰會 高市早苗與會受關注

軍援烏克蘭跨國「志願者聯盟」峰會今天在倫敦舉行，英國首相施凱爾和烏克蘭總統澤倫斯基在會後記者會皆特別提到日本新任首相高市早苗首度與會、肯定她對聯盟的支持。

這是高市早苗21日就任以來參與的首場國際會議。施凱爾（Keir Starmer）說，高市早苗選擇志願者聯盟（Coalition of the Willing）峰會作為她的首場國際活動，且發言明確、強而有力，正好凸顯聯盟的跨國號召力，這「非常重要」。

志願者聯盟峰會在英國外交部舉行，實體與會的領袖包括施凱爾、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte），其他含高市早苗在內的約20位領袖則線上出席。

高市早苗線上與會後在日本回應媒體提問表示，她在會議期間提到，烏克蘭戰爭的結果將衝擊歐洲以外地區，包含東亞，以及整個國際秩序。俄羅斯的侵略行為破壞國際秩序基礎；日本將繼續支持烏克蘭、促成烏克蘭取得公正且長久的和平、推進對俄制裁，並支援烏克蘭的社會經濟重建。與會領袖已聽取日本政府未來相關規劃。

由英、法主導，主要由歐洲國家和大英國協成員國組成的志願者聯盟，主要目標為在烏克蘭與俄羅斯達成一定程度的「停火」後，在烏克蘭境內協助維持局勢穩定及確保烏軍實力，成員貢獻方式涵蓋派兵支援海、空域防衛，以及提供軍備物資等。

自聯盟今年3月成立以來，施凱爾曾數次提及日本的支持，日方也曾派員低調參與聯盟的軍事規劃會議。日本是施凱爾目前唯一曾公開點名支持志願者聯盟的東亞國家。

今天在英國外交部舉行的會後聯合記者會上，出席實體會議的領袖重申加強對俄羅斯經濟施壓的重要性，包括進一步排除俄羅斯石油、天然氣的國際貿易空間，並同意支援烏克蘭更多長程打擊武器。

澤倫斯基提到，烏克蘭將繼續對俄羅斯的能源設施進行長程打擊。

各國另同意加快步伐，解決全額動用俄羅斯遭凍結主權資產所衍生的法律及其他「技術」問題，以支援烏克蘭財政。

佛瑞德里克森表示，歐盟近日已達成政治共識，她預期在耶誕節前，技術問題即可望獲解決。

佛瑞德里克森說，俄羅斯該為發動侵略戰爭付出代價、賠償烏克蘭損失，而不是讓歐洲各國替俄羅斯承擔成本。

俄羅斯遭凍結的主權資產價值數千億歐元，多存於總部位於比利時的金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）。

為降低動用資產本金、而不僅是提取孳息恐面臨的法律風險，歐洲各國正研議提供烏克蘭零利率「賠償貸款」，也就是假定烏方在終戰勝利後，將獲俄方賠償，並以戰後俄方支付的賠償金抵銷烏方在戰爭結束前，透過向歐洲盟友「借貸」而動用的俄羅斯主權資產。烏克蘭的歐洲盟友則是名義上向Euroclear借款，再放款給烏克蘭。

然而，一旦俄羅斯拒絕賠償烏克蘭，即便歐洲國家不向烏克蘭「討債」，Euroclear和歐洲各國之間的「借、放款」關係如何處理，是一大問題。

在緊縮俄羅斯石油和天然氣國際市場方面，英國首相府於會後發布的主席聲明提到，各國領袖已議定應採取措施，嚇阻第三國與俄方進行相關交易。