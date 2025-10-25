時代雜誌投書引發議論 作者對美中台立場受質疑

美國「時代雜誌」（Time）一篇批評總統賴清德兩岸政策的投書被台灣多家媒體引用，知名臉書粉專「美國台灣觀測站」指出，投書作者「長年唱衰美國，為中國唱讚歌」，這類疑美疑台、吹捧中國的立場，目前都不是美國的主要聲音。

事實上，這篇由學者高德斯坦（Lyle Goldstein）所寫的文章，刊登在時代雜誌官網「概念」（Ideas）欄位，而文章底下就有註解說明：「TIME Ideas…提供對於新聞事件、社會與文化的評論。本刊觀迎外稿，（文章）表達的意見未必反映TIME編輯室的觀點。」

近年致力於研究假新聞與認知戰的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書發文，形容高德斯坦「是標準的『洋五毛』—— 拿著《環球網》的論調高喊「一個中國」，還用韓戰來警告美國不要插手亞洲事務」。「環球網」是中國官方媒體之一。

杜奕瑾指出，高德斯坦在「時代雜誌」刊登的兩篇文章，主旨都很明確，一篇要美國總統川普與中國領導人習近平對話，另一篇勸台灣不要宣示主權，否則會有戰爭風險。「洋五毛」被外界用來稱呼為中國說好故事、幫中共政權辯護的外國意見領袖或網紅。

臉書粉絲專頁「美國台灣觀測站」的貼文指出，美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦曾任美國海軍戰爭學院教授，「長年唱衰美國，為中國唱讚歌」，2017年就曾在「時代雜誌」投書表示「解放軍的發展比西方許多人想像得更快速，整體而言找不到弱點」。

過去一年內，高德斯坦曾在一場座談會上說，中國只需要6到10個星期就會「完全征服台灣」，而台灣只要跟中國進行「順從且真誠的談判」，就可以保有「8成到9成的自治權」。

至於「防禦優先作為」這家智庫，「美國台灣觀測站」指出，它在2016年就被美國新聞網站Politico披露是美國著名的共和黨孤立主義參議員保羅（RandPaul）與親中派金主科赫兄弟（Koch Brothers）共同創立。保羅與他同樣曾任國會議員的父親Ron Paul一貫主張美國只需管好自家的事，反對美國援助台灣等國家提高防衛能力。

「美國台灣觀測站」也指出，文章如果反映雜誌社的立場，通常會以「編輯室」的名義發出。至於投書，「要看的是該作者代表什麼樣的聲音，以及該種聲音是否能夠代表目前政策圈的主流立場。上述的疑美疑台、捧中國的立場，目前都不是美國的主要聲音」。

「美國台灣觀測站」的貼文評論指出，「在兩岸關係當中，主動切斷官方談判的是中國，用軍機軍艦整天侵擾鄰國的是中國，不時用經貿當武器做脅迫的是中國，搞戰狼外交到處脅迫他國外交人員的是中國，用間諜刺探經濟與國安機密的是中國，而最後卻是總統賴清德要負責？到底是誰『魯莽』了？」