快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

時代雜誌投書引發議論 作者對美中台立場受質疑

中央社／ 台北25日電
美中關係示意圖。路透
美中關係示意圖。路透

美國「時代雜誌」（Time）一篇批評總統賴清德兩岸政策的投書被台灣多家媒體引用，知名臉書粉專「美國台灣觀測站」指出，投書作者「長年唱衰美國，為中國唱讚歌」，這類疑美疑台、吹捧中國的立場，目前都不是美國的主要聲音。

事實上，這篇由學者高德斯坦（Lyle Goldstein）所寫的文章，刊登在時代雜誌官網「概念」（Ideas）欄位，而文章底下就有註解說明：「TIME Ideas…提供對於新聞事件、社會與文化的評論。本刊觀迎外稿，（文章）表達的意見未必反映TIME編輯室的觀點。」

近年致力於研究假新聞與認知戰的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書發文，形容高德斯坦「是標準的『洋五毛』—— 拿著《環球網》的論調高喊「一個中國」，還用韓戰來警告美國不要插手亞洲事務」。「環球網」是中國官方媒體之一。

杜奕瑾指出，高德斯坦在「時代雜誌」刊登的兩篇文章，主旨都很明確，一篇要美國總統川普與中國領導人習近平對話，另一篇勸台灣不要宣示主權，否則會有戰爭風險。「洋五毛」被外界用來稱呼為中國說好故事、幫中共政權辯護的外國意見領袖或網紅。

臉書粉絲專頁「美國台灣觀測站」的貼文指出，美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦曾任美國海軍戰爭學院教授，「長年唱衰美國，為中國唱讚歌」，2017年就曾在「時代雜誌」投書表示「解放軍的發展比西方許多人想像得更快速，整體而言找不到弱點」。

過去一年內，高德斯坦曾在一場座談會上說，中國只需要6到10個星期就會「完全征服台灣」，而台灣只要跟中國進行「順從且真誠的談判」，就可以保有「8成到9成的自治權」。

至於「防禦優先作為」這家智庫，「美國台灣觀測站」指出，它在2016年就被美國新聞網站Politico披露是美國著名的共和黨孤立主義參議員保羅（RandPaul）與親中派金主科赫兄弟（Koch Brothers）共同創立。保羅與他同樣曾任國會議員的父親Ron Paul一貫主張美國只需管好自家的事，反對美國援助台灣等國家提高防衛能力。

「美國台灣觀測站」也指出，文章如果反映雜誌社的立場，通常會以「編輯室」的名義發出。至於投書，「要看的是該作者代表什麼樣的聲音，以及該種聲音是否能夠代表目前政策圈的主流立場。上述的疑美疑台、捧中國的立場，目前都不是美國的主要聲音」。

「美國台灣觀測站」的貼文評論指出，「在兩岸關係當中，主動切斷官方談判的是中國，用軍機軍艦整天侵擾鄰國的是中國，不時用經貿當武器做脅迫的是中國，搞戰狼外交到處脅迫他國外交人員的是中國，用間諜刺探經濟與國安機密的是中國，而最後卻是總統賴清德要負責？到底是誰『魯莽』了？」

美國 賴清德

延伸閱讀

川習會恐談台灣 美學者：川普有不確定因素

川習會前夕 美貿易代表署宣布對中國展開301條款調查

高票勝美國 台灣將主辦2033年世界唇顎裂大會

川習會將登場 華府對中鷹派憂心：川普恐對台灣議題讓步

相關新聞

巴黎羅浮宮劫案後 外媒一張「神秘型男照」點燃全球網友想像力

法國巴黎羅浮宮19日發生震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」，就在警方封鎖的其中一個入口，美聯社駐巴黎攝影記者卡繆（Thiba...

安德魯王子英國皇居待不下 或將流亡阿布達比豪華宮殿

英國安德魯王子（65歲）因與世紀淫媒艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前過往甚密，被迫考慮放棄位於溫莎的30房...

看見自家升降平台被羅浮宮竊賊用來偷珠寶 母公司趁機大打廣告

四名蒙面歹徒19日上午利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手8件19世紀法國...

時代雜誌投書引發議論 作者對美中台立場受質疑

美國「時代雜誌」（Time）一篇批評總統賴清德兩岸政策的投書被台灣多家媒體引用，知名臉書粉專「美國台灣觀測站」指出，投書...

英國主持志願者聯盟峰會 高市早苗與會受關注

軍援烏克蘭跨國「志願者聯盟」峰會今天在倫敦舉行，英國首相施凱爾和烏克蘭總統澤倫斯基在會後記者會皆特別提到日本新任首相高市...

被政治耽誤的建築師歐巴馬 把總統圖書館變社區中心

美國每位總統都擁有一座總統圖書館，美國前總統歐巴馬的「歐巴馬總統中心」造價約8.5億美元，是美國史上花費最高的總統圖書館。有別於其他總統圖書館，歐巴馬注入社區活動中心的概念，希望打造一個「活生生、會呼吸、有活力的文化和聚會空間」，已大致建成的主建物外觀像方尖碑，幾乎看不到窗戶，被戲稱為「歐巴馬方尖碑」。歐巴馬自幼喜愛建築，笑稱自己「誤入政治」，他積極參與設計，歐巴馬總統中心有何看頭？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。