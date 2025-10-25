美國部署航艦打擊販毒 委內瑞拉批「捏造戰爭」

美方已宣布正向拉丁美洲派遣一支航空母艦打擊群，以打擊販毒組織。此舉也加強美軍在加勒比海的軍事部署。委內瑞拉總統馬杜洛今天就此主張，美國「在捏造一場戰爭」。

法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）告訴國營媒體，「他們正在捏造一場新的長期戰爭；他們先前承諾永遠不再介入一場戰爭，而他們正在捏造一場我們將預防的戰爭」。

美國國防部24日宣布，部署一支航艦打擊群到拉丁美洲的消息，目的是打擊販毒組織，這將大幅升高美國在這個地區的軍事火力。報導指出，此舉也加深外界對於爆發戰爭的憂慮。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）24日的聲明表示，派遣「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群，是「為支持總統關於瓦解跨國犯罪組織及反制毒品恐怖活動的指令，以保衛國土」。

美國總統川普（Donald Trump）今年9月啟動一場軍事行動，派出10架F-35匿蹤戰機與8艘美國軍艦，並宣稱在行動中鎖定「毒品恐怖主義」。

美方迄今的轟炸行動鎖定至少10艘船，並造成逾40人死亡。根據死者家屬與所屬國家的政府表示，死者大多為平民，其中一些人是在海上作業的漁民。

華府23日宣布與位在加勒比海的美洲國家千里達及托巴哥共和國，舉行聯合軍事演習。而美軍驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）10月26日到30日，會停泊在千里達及托巴哥共和國首都西班牙港（Port ofSpain），美軍陸戰隊的一支分遣隊則會與該國國防部共同訓練。

