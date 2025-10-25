快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

美國部署航艦打擊販毒 委內瑞拉批「捏造戰爭」

中央社／ 卡拉卡斯24日綜合外電報導

美方已宣布正向拉丁美洲派遣一支航空母艦打擊群，以打擊販毒組織。此舉也加強美軍在加勒比海的軍事部署。委內瑞拉總統馬杜洛今天就此主張，美國「在捏造一場戰爭」。

法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）告訴國營媒體，「他們正在捏造一場新的長期戰爭；他們先前承諾永遠不再介入一場戰爭，而他們正在捏造一場我們將預防的戰爭」。

美國國防部24日宣布，部署一支航艦打擊群到拉丁美洲的消息，目的是打擊販毒組織，這將大幅升高美國在這個地區的軍事火力。報導指出，此舉也加深外界對於爆發戰爭的憂慮。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）24日的聲明表示，派遣「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群，是「為支持總統關於瓦解跨國犯罪組織及反制毒品恐怖活動的指令，以保衛國土」。

美國總統川普（Donald Trump）今年9月啟動一場軍事行動，派出10架F-35匿蹤戰機與8艘美國軍艦，並宣稱在行動中鎖定「毒品恐怖主義」。

美方迄今的轟炸行動鎖定至少10艘船，並造成逾40人死亡。根據死者家屬與所屬國家的政府表示，死者大多為平民，其中一些人是在海上作業的漁民。

華府23日宣布與位在加勒比海的美洲國家千里達及托巴哥共和國，舉行聯合軍事演習。而美軍驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）10月26日到30日，會停泊在千里達及托巴哥共和國首都西班牙港（Port ofSpain），美軍陸戰隊的一支分遣隊則會與該國國防部共同訓練。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國國防 戰爭 軍事 委內瑞拉

延伸閱讀

川普將對委內瑞拉動武？美「福特號」航艦打擊群開赴加勒比海

白鴿沉淪！日本警察被控街頭販毒 一查買家竟是自己人

美委局勢緊張 馬杜洛籲美「不要發動瘋狂戰爭」

美軍環伺 馬杜洛政權仍然穩固 一名企業家這麼說…

相關新聞

巴黎羅浮宮劫案後 外媒一張「神秘型男照」點燃全球網友想像力

法國巴黎羅浮宮19日發生震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」，就在警方封鎖的其中一個入口，美聯社駐巴黎攝影記者卡繆（Thiba...

安德魯王子英國皇居待不下 或將流亡阿布達比豪華宮殿

英國安德魯王子（65歲）因與世紀淫媒艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前過往甚密，被迫考慮放棄位於溫莎的30房...

看見自家升降平台被羅浮宮竊賊用來偷珠寶 母公司趁機大打廣告

四名蒙面歹徒19日上午利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手8件19世紀法國...

時代雜誌投書引發議論 作者對美中台立場受質疑

美國「時代雜誌」（Time）一篇批評總統賴清德兩岸政策的投書被台灣多家媒體引用，知名臉書粉專「美國台灣觀測站」指出，投書...

英國主持志願者聯盟峰會 高市早苗與會受關注

軍援烏克蘭跨國「志願者聯盟」峰會今天在倫敦舉行，英國首相施凱爾和烏克蘭總統澤倫斯基在會後記者會皆特別提到日本新任首相高市...

被政治耽誤的建築師歐巴馬 把總統圖書館變社區中心

美國每位總統都擁有一座總統圖書館，美國前總統歐巴馬的「歐巴馬總統中心」造價約8.5億美元，是美國史上花費最高的總統圖書館。有別於其他總統圖書館，歐巴馬注入社區活動中心的概念，希望打造一個「活生生、會呼吸、有活力的文化和聚會空間」，已大致建成的主建物外觀像方尖碑，幾乎看不到窗戶，被戲稱為「歐巴馬方尖碑」。歐巴馬自幼喜愛建築，笑稱自己「誤入政治」，他積極參與設計，歐巴馬總統中心有何看頭？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。