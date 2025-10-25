快訊

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

巴黎羅浮宮劫案後 外媒一張「神秘型男照」點燃全球網友想像力

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國巴黎羅浮宮19日發生震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」，美聯社駐巴黎攝影記者卡繆意外拍到一名衣著考究的年輕男子從警察身旁走過。在網路上引發熱議與無限想像。美聯社
法國巴黎羅浮宮19日發生震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」，就在警方封鎖的其中一個入口，美聯社駐巴黎攝影記者卡繆（Thibault Camus）的鏡頭，意外捕捉到一名衣著考究的年輕男子從警察身旁走過。他出於職業本能按下快門，照片隨即傳遍全球，引發網路熱議與無限想像。

卡繆心想，這張照片並不算特別出色，前景被某人肩膀稍微擋住，但仍然清楚呈現法國警方在羅浮宮發生劫案後，封鎖全球遊客最多的博物館氛圍。此外，他覺得，走過警察身旁的這名男子穿著風衣、夾克和領帶，戴著費多拉帽，衣著異常講究，為現場增添了一抹巴黎時尚氣息。

儘管《美聯社》的圖說未確認男子身分，網友的想像力早已全面啟動，在社交媒體上有人宣稱他是一名法國偵探，甚至將他比作《粉紅豹》中知名角色克盧索探長（Inspector Clouseau）的更迷人版本。「X」上一則發文寫道：「真實拍攝（非AI！）的法國偵探正在調查羅浮宮被盜的王冠珠寶案件。」現已累積560萬瀏覽量。

另一位擁有120萬粉絲的網友則聲稱，這名男子「看起來像從1940年代黑色電影中走出來的偵探，實際上是一名正在調查盜竊案的法國警探。」

卡繆表示，當時沒有任何跡象顯示這名男子是警探，他只是隨著疏散人群離開羅浮宮。卡繆說：「他出現在我面前，我看到了，拍下這張照片，他就走過離開了。」

如果這名不明男子真的是超過100名追查珠寶竊賊的調查員之一，當局選擇守口如瓶。巴黎檢察官辦公室在回覆提問的電郵中帶著一絲調侃表示：「我們寧願保持神秘感 」。

