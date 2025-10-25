巴黎羅浮宮劫案後 外媒一張「神秘型男照」點燃全球網友想像力

法國巴黎羅浮宮19日發生震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」，就在警方封鎖的其中一個入口，美聯社駐巴黎攝影記者卡繆（Thibault Camus）的鏡頭，意外捕捉到一名衣著考究的年輕男子從警察身旁走過。他出於職業本能按下快門，照片隨即傳遍全球，引發網路熱議與無限想像。

卡繆心想，這張照片並不算特別出色，前景被某人肩膀稍微擋住，但仍然清楚呈現法國警方在羅浮宮發生劫案後，封鎖全球遊客最多的博物館氛圍。此外，他覺得，走過警察身旁的這名男子穿著風衣、夾克和領帶，戴著費多拉帽，衣著異常講究，為現場增添了一抹巴黎時尚氣息。

儘管《美聯社》的圖說未確認男子身分，網友的想像力早已全面啟動，在社交媒體上有人宣稱他是一名法國偵探，甚至將他比作《粉紅豹》中知名角色克盧索探長（Inspector Clouseau）的更迷人版本。「X」上一則發文寫道：「真實拍攝（非AI！）的法國偵探正在調查羅浮宮被盜的王冠珠寶案件。」現已累積560萬瀏覽量。

另一位擁有120萬粉絲的網友則聲稱，這名男子「看起來像從1940年代黑色電影中走出來的偵探，實際上是一名正在調查盜竊案的法國警探。」

卡繆表示，當時沒有任何跡象顯示這名男子是警探，他只是隨著疏散人群離開羅浮宮。卡繆說：「他出現在我面前，我看到了，拍下這張照片，他就走過離開了。」

如果這名不明男子真的是超過100名追查珠寶竊賊的調查員之一，當局選擇守口如瓶。巴黎檢察官辦公室在回覆提問的電郵中帶著一絲調侃表示：「我們寧願保持神秘感 」。