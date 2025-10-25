安德魯王子英國皇居待不下 或將流亡阿布達比豪華宮殿

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
無人機拍攝，安德魯現在的寓所，皇家莊園。路透
英國安德魯王子（65歲）因與世紀淫媒艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前過往甚密，被迫考慮放棄位於溫莎的30房皇家莊園（Royal Lodge）。據《太陽報》報導，他正與王兄查理的代表進行深入談判，可能離開這座他20年未付租金的豪宅。查理對弟弟滾雪球般的爭議已「忍無可忍」，公眾憤怒也促使他採取行動。

據消息人士透露，阿布達比統治者，也是阿聯總統穆罕默德．本．扎耶德．阿勒納哈揚（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）向安德魯提供了一座位於沙漠水道旁的奢華宮殿，免費居住，以感謝他過去作為英國國際商務特使對阿聯皇室的「友善」。

這座1500多平方公尺（450坪）的宮殿位於外交特區，擁有6間套房、室內健身房、泳池、家庭影院與專屬廚師團隊。若安德魯與前妻莎拉弗格森（Sarah Ferguson）接受，將步2014年因醜聞退位，流亡中東的西班牙前國王卡洛斯一世後塵。

安德魯在皇家別墅已成隱士，僅偶爾騎馬外出。影子司法大臣詹里克（Robert Jenrick）呼籲安德魯低調生活，強調納稅人不應再為其奢華生活埋單。若移居阿布達比，安德魯將享受奢華，但當地室外氣溫平均50℃，大部分時間可能都得待在室內吹冷氣。

英國安德魯王子被掃地出門的壓力愈來愈大。路透
英國 安德魯王子

