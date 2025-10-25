快訊

泰國王太后詩麗吉辭世 享耆壽93歲

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導
泰國王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間與世長辭，享壽93歲。歐新社
泰國王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間與世長辭，享壽93歲。歐新社

泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間與世長辭，享壽93歲。

法新社報導，詩麗吉是泰王瓦吉拉隆功（King MahaVajiralongkorn）的母親，亡夫蒲美蓬（BhumibolAdulyadej）1946年到2016年治國，為泰國在位最久君主。

泰國王室在聲明中說：「她的病情持續惡化，24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院（ChulalongkornHospital）過世，享壽93歲。」

聲明還說，詩麗吉自2019年住院以來罹患多種疾病，包括本月出現血液感染。

詩麗吉曾於1960年代接見美國總統及多位國際巨星，包括「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley），並多次登上西方雜誌封面。

泰國王太后詩麗吉辭世 享耆壽93歲

泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間與世長辭，享壽93歲

