川習會前夕 美貿易代表署宣布對中國展開301條款調查

美推組國際部隊監督加薩停火 以色列有權否決參與國

中央社／ 以色列基耶蓋特24日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，希望能盡快組成一支國際部隊來監督加薩（Gaza）地區停火，還說以色列將可以否決參與國家。

法新社報導，盧比歐是繼副總統范斯（JD Vance）之後訪問以色列，這是美國為維護停火協議所做全面努力的一環，其中包括防止以色列採取新的重大行動。

盧比歐在以色列南部一座大型改裝倉庫內，會見監督停火的以色列、美國及其他西方部隊，並對加薩兩年戰爭能夠持久結束表達樂觀。

這項由美國總統川普主導的協議，呼籲在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）停火後，派遣一支國際部隊進入加薩監督安全。

盧比歐表示，協議的關鍵在於創造「能讓維穩部隊在組成後盡快進駐的條件」。

他證實以色列將對部隊的組成享有否決權。先前有報導指出，以色列反對土耳其參與。

盧比歐指出：「有很多國家已提議這麼做。顯然，在組成這支部隊時，成員必須是以色列能接受的人。」

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，也是該地區軍力最強國家之一，同時也是第一個承認以色列的穆斯林國家。

但在土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）治下，土國歡迎哈瑪斯領袖，並嚴厲批評以色列。艾爾段指控以色列在加薩犯下種族滅絕，但以色列否認這項指控。

全球穆斯林人口最多的國家印尼表示，已準備好派兵前往加薩。

已於2020年與以色列關係正常化的阿拉伯聯合大公國，則已參與停火監督工作。

盧比歐表示，美國可能會為這支部隊尋求聯合國授權，因為一些國家需要聯合國認可才能部署軍隊。

川普政府已從聯合國許多機構中退出，盧比歐也再次拒絕讓聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在未來扮演任何角色；以色列長期以來一直尋求將該署邊緣化。

以色列 盧比歐 美國

