高市多項政策都是錢坑 日媒質疑：不加稅錢從哪裡來

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
高市內閣面臨堆積如山的諸多問題及挑戰，皆需經費支出因應。路透
高市內閣面臨堆積如山的諸多問題及挑戰，皆需經費支出因應。路透

日相高市早苗廿四日發表就任後首次施政方針演說，揭櫫從財經、社會保障到外交、安保等廣泛政策。但她當天重申其一貫立場，即政府將不會因此加稅。

日媒因此質疑，新上路的高市內閣，面臨堆積如山的諸多問題及挑戰，皆需經費支出因應。然而她在前述演說中表明，將基於所謂「負責任的積極財政」思維，藉由提升日本納稅人的所得，達到增加政府稅收的正循環，而非加稅。

以高市正式宣布將在這個國會臨時會，就讓汽油稅臨時稅率法案取消的目標為例，原本汽油稅帶來的稅收達一點五兆日圓（約台幣三○七五億元）。

另在修改所謂「年收之壁」，即日本納稅人免繳所得稅的年收入門檻上，為了從現行的一六○萬日圓（約台幣卅三點六萬元）調高至一七八萬日圓（約台幣卅七點四萬元），以對強力主張這項政策的在野黨國民民主黨釋出善意，高市在前述演說中提出將設立跨黨派的國民會議，研擬配套的調高「基礎扣除額」，而這也可能減少稅收。

至於防衛支出達ＧＤＰ占比的百分之二，有日媒估計可能需達三兆日圓（約台幣六一五○億元）；此外，若要落實和自民黨聯合執政的日本維新會一大政策目標，即調降日本民眾繳納的社會保險費，有日媒推估需達四兆日圓（約台幣八二○○億元）。

但高市自該黨總裁（黨魁）選戰以來，仍未對外具體闡述相關財源從何而來，以及減少的財政收入將從何彌補或開源。而根據日本總務省最新資料數據，九月份通膨率從八月份的百分之二點七升至二點九，呈升溫趨勢。

高市多項政策都是錢坑 日媒質疑：不加稅錢從哪裡來

