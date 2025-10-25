聽新聞
首次施政方針演說 高市早苗：半年內國防支出達GDP2％

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
廿一日就任日本首相高市早苗廿四日首度向國會兩院發表「所信表明演說」（施政方針演說），強調就任後首要之務是因應物價高漲的對策，並在二○二五財年追加預算案中，就提前達標防衛相關支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）達百分之二。

高市表示，將盡快彙整財經政策，向國會提出追加預算案；具體對策包含將致力在廿一日召開的國會臨時會中，讓取消汽油稅臨時稅率的法案成立。她也正式宣布，自民黨在七月參議員選戰時所列的普發兩萬日圓（約台幣四一○○元）現金政見將不實施。這也形同「打臉」黨籍前首相石破茂

自民黨領導的執政聯盟原本計畫二○二七財年，才要達到前述的防衛相關支出目標，即在二○二八年三月底前。但在高市廿四日做出前述宣示後，在二○二五財年結束前，即明年三月底前就要達標。

在外交與安保政策上，高市仍以美日同盟為基軸，除了將建立和美國總統川普等外國領袖間的信賴關係，也將深化美日與南韓（下稱韓）三國、美日與菲律賓三國、美日與印度、澳洲四國等多邊的安保協議，並將持續強力促進作為她外交支柱的「自由開放印太」。這也是該演說中，她最明確承襲其政治導師、已故日相安倍晉三於二○一六年提出的重要戰略。

對存在歷史糾葛的中日及日韓關係，高市表明，中國大陸是日本重要鄰國，有必要構築建設性且穩定的雙邊關係，但也點出對中國有經濟安全上的擔憂，未來希望藉由領袖會談的坦率對話，全面推動中日「戰略互惠關係」。中國外交部發言人郭嘉昆對此則表示，中方敦促日方深刻反省侵略歷史；南韓同樣是日本重要鄰國，希望透過領袖會談加強雙邊關係。這延續自同黨籍前首相岸田文雄及石破以來的做法。

日本 首相 石破茂 自民黨 追加預算 安倍晉三 美日同盟 高市早苗

