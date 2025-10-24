快訊

瑞典協防北約空域 防空裝甲車2026年加入實戰

中央社／ 斯德哥爾摩24日專電

瑞典電台報導，瑞典軍方將在明年出動2輛配備防空武器的裝甲車，並派遣士兵到拉脫維亞加入北約實戰行動，增加北約空域安全的防禦力。

瑞典電台（SR）的Ekot頻道報導，有鑑於過去幾個月北約區域越來越多的空域威脅，瑞典將在明年初出動2輛配備防空武器的裝甲車（LVKV 90）以及士兵到拉脫維亞（Latvia），加入北大西洋公約組織（NATO）的實戰行動。這是1960年代剛果危機之後，瑞典第一次出動這樣的武器加入實戰。

報導中指出，瑞典軍方表示，過去幾個月北約空域不斷受到無人機侵擾，空域安全受到威脅，這個威脅不是新鮮事，瑞典應該更早出動防空武器。

瑞典國防部的資料指出，LVKV 90可以定位、辨識、打擊敵機，提升作戰部隊的機動性，LVKV 90的時速可達每小時70公里，在部隊快速推進時也能跟上隊伍行動。

在此之前，瑞典已出動2架Jas 39獅鷲戰機（Jas 39Gripen）到波蘭協防北約領空，4月參與實戰任務時辨識出俄羅斯戰機侵擾，與英國空軍協力將其驅逐。這是瑞典空軍第一次從本國領土以外、北約的會員國空軍基地執行任務。

歐洲多國近期接連出現來源不明的無人機侵擾機場、軍事基地事件，包括丹麥、挪威、波蘭、羅馬尼亞、比利時、德國等。

北約成員國立陶宛軍方23日表示，有2架俄羅斯軍機闖入立陶宛領空，時間約為18秒。

今年9月19日，曾有3架俄羅斯軍機侵犯愛沙尼亞領空，時間長達12分鐘，北約戰機升空應對將其驅離。

在愛沙尼亞事件的9天前，另有超過20架俄羅斯無人機闖入波蘭領空。北約戰機當時擊落部分無人機，是自烏克蘭戰爭爆發以來，北約成員國首度對俄羅斯目標開火。

北約 瑞典 俄羅斯

