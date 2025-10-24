快訊

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

歐中為稀土問題關係緊張 德外長訪中行延期

中央社／ 柏林24日綜合外電報導
在歐洲聯盟（EU）與中國因為稀土等議題而貿易緊張升溫之際，德國外交部今天表示，德國外長瓦德福的原定訪中行程將延期。（路透）

在歐洲聯盟（EU）與中國因為稀土等議題而貿易緊張升溫之際，德國外交部今天表示，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）的原定訪中行程將延期。

路透社報導，德國外交部女發言人在例行記者會上指稱「我們將延後此次行程」，並稱德國關切稀土出口管制問題。

這名發言人提及，此次行程無法安排足夠的會議。她拒絕透露是哪國取消行程，並稱德國對此事態發展感到遺憾，尤其是考慮到中國的重要性。

法新社則報導，德國外交部女發言人表示：「中方最終僅確認與中國外長的會面，無法確認是否進行其他會議。」

這名發言人指稱，德國政府希望瓦德福在訪中期間，向北京提出多項問題，包括貿易限制，特別是稀土與半導體相關議題，以及中國在俄烏戰爭中可能對俄羅斯發揮的影響力。

歐盟與中國最近緊張局勢升溫，尤其在經濟領域。中國本月宣布對稀土技術實施新出口管制。歐盟指出，這些管制迫使歐盟境內部分企業停產，造成經濟損失。

