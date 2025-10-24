快訊

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

菲國參謀總長：不論有無美軍基地 都將成中國大陸攻擊目標

中央社／ 馬尼拉24日專電
菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）。路透
菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）。路透

菲律賓參謀總長布勞納今天接受DZRH廣播電台訪問表示，菲律賓地理位置具戰略性，一旦區域爆發戰事，將無可避免地成為中國攻擊目標，即使境內沒有美軍基地。

電台主持人提問，菲律賓是否會因為允許美國在境內設立軍事基地，而成為中國的攻擊目標。

布勞納（Romeo Brawner Jr.）回應，基於菲律賓的戰略性地理位置，一旦區域爆發戰事，菲律賓境內不論是否設有美軍基地，都會成為中國攻擊的目標。

他說：「因為菲律賓靠近台灣，且阻擋在中國船艦航往太平洋的路線上。」

美國透過與菲律賓的「加強國防合作協議」（EDCA），在菲律賓設置了9座軍事基地，坊間稱為EDCA基地，其中3座位於呂宋島北部，靠近台灣，其餘也大多面向南海。

美軍目前在菲律賓未被透露的地點部署「泰風」（Typhon，又譯堤豐）等中程陸基飛彈發射系統，射程可達中國本土和南海人工島，中國已多次要求菲律賓予以撤離。

布勞納說，菲律賓的安排並非針對中國，而是為了用來訓練士兵學習操作，未來有能力購買時可立即上手，中國不應干涉。

被追問菲律賓是否有能力抵禦外國侵犯，布勞納表示，不希望戰爭發生，因為「戰爭沒有贏家，大家都輸」。

布勞納強調，菲律賓武裝部隊正透過建立嚇阻態勢（deterrent posture），阻止其他國家進犯，軍事現代化計畫進度良好，涵蓋太空、網路、資訊認知以及海陸空等領域。

他補充，菲律賓也持續與理念相近國家結盟，包括美國、澳洲、日本、紐西蘭、加拿大等。法國、英國、德國、印度、南韓以及一些歐洲國家，也表達參與菲律賓多邊聯合軍事演習的意願。

菲律賓 軍事 美國

延伸閱讀

台菲混血新生代網紅 Emman Atienza 辭世 年僅19歲

PLG／曾被菲律賓列入歸化人選 富邦勇士正式簽約洋將柏萊特

威廉、小杰閃兵！小薰嘆「我不是他媽」　親曝鄭人碩超狂服役經歷

提供東協最長稅務優惠 菲律賓強化招商競爭力

相關新聞

菲國參謀總長：不論有無美軍基地 都將成中國大陸攻擊目標

菲律賓參謀總長布勞納今天接受DZRH廣播電台訪問表示，菲律賓地理位置具戰略性，一旦區域爆發戰事，將無可避免地成為中國攻擊...

看見自家升降平台被羅浮宮竊賊用來偷珠寶 母公司趁機大打廣告

四名蒙面歹徒19日上午利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手8件19世紀法國...

歐中為稀土問題關係緊張 德外長訪中行延期

在歐洲聯盟（EU）與中國因為稀土等議題而貿易緊張升溫之際，德國外交部今天表示，德國外長瓦德福（Johann Wadeph...

川普3天後將訪日！東京美國大使館外1男朝警揮刀被捕

日本為了美國總統川普將於27日來訪，正在進行各項準備；而根據日本媒體報導，1名30多歲男子今天下午2時30分左右在東京的...

高市早苗提國防支出目標 北京：促反省侵略歷史

日本新任首相高市早苗表示，將努力提前兩年實現將GDP的2%用於國防的目標。中國外交部今天回應稱，敦促日方深刻反省侵略歷史...

日媒：川普訪日期間 日美將簽署科技合作備忘錄

日本經濟新聞今天報導，美國總統川普下週訪問日本期間，日美兩國將簽署一份科技合作備忘錄（MOU），內容涵蓋人工智慧（AI）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。