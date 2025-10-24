菲國參謀總長：不論有無美軍基地 都將成中國大陸攻擊目標

菲律賓參謀總長布勞納今天接受DZRH廣播電台訪問表示，菲律賓地理位置具戰略性，一旦區域爆發戰事，將無可避免地成為中國攻擊目標，即使境內沒有美軍基地。

電台主持人提問，菲律賓是否會因為允許美國在境內設立軍事基地，而成為中國的攻擊目標。

布勞納（Romeo Brawner Jr.）回應，基於菲律賓的戰略性地理位置，一旦區域爆發戰事，菲律賓境內不論是否設有美軍基地，都會成為中國攻擊的目標。

他說：「因為菲律賓靠近台灣，且阻擋在中國船艦航往太平洋的路線上。」

美國透過與菲律賓的「加強國防合作協議」（EDCA），在菲律賓設置了9座軍事基地，坊間稱為EDCA基地，其中3座位於呂宋島北部，靠近台灣，其餘也大多面向南海。

美軍目前在菲律賓未被透露的地點部署「泰風」（Typhon，又譯堤豐）等中程陸基飛彈發射系統，射程可達中國本土和南海人工島，中國已多次要求菲律賓予以撤離。

布勞納說，菲律賓的安排並非針對中國，而是為了用來訓練士兵學習操作，未來有能力購買時可立即上手，中國不應干涉。

被追問菲律賓是否有能力抵禦外國侵犯，布勞納表示，不希望戰爭發生，因為「戰爭沒有贏家，大家都輸」。

布勞納強調，菲律賓武裝部隊正透過建立嚇阻態勢（deterrent posture），阻止其他國家進犯，軍事現代化計畫進度良好，涵蓋太空、網路、資訊認知以及海陸空等領域。

他補充，菲律賓也持續與理念相近國家結盟，包括美國、澳洲、日本、紐西蘭、加拿大等。法國、英國、德國、印度、南韓以及一些歐洲國家，也表達參與菲律賓多邊聯合軍事演習的意願。