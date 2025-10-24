防與俄衝突 法軍總參謀長：須在3到4年後做好準備

法軍總參謀長蒙頓（Fabien Mandon）警告，俄羅斯「可能企圖在歐洲大陸發動戰爭」，面對俄羅斯，法國軍隊必須「在3、4年後為衝突做好準備」。

費加洛報（Le Figaro）報導，蒙頓本月22日在國民議會（Assemblée Nationale）國防委員會聽證會中說，他給部隊訂下的首要目標是在3、4年後為衝突做好準備，這將是一次考驗，這場考驗或許早已以混合形式存在，但可能更劇烈。

蒙頓的看法與德國情報部門的分析不謀而合。德國情報部門上週警告，俄羅斯已準備好「與北大西洋公約組織（NATO）直接起軍事衝突」，此一威脅可能在2029年之前成真。

蒙頓說，俄羅斯認為「歐洲整體上很弱」，但從經濟、人口和工業角度來看，歐洲都比俄羅斯更勝一籌，「如果我們願意捍衛自己，俄羅斯就嚇不了我們」。

對蒙頓而言，增加軍事預算至關重要，「如果潛在對手認為我們致力捍衛自己且深具決心，他們就有可能放棄；如果他們覺得我們沒準備好捍衛自己，我看不出來有什麼能阻止他們」。

蒙頓說，除了俄羅斯威脅之外，基於恐怖主義、中東等地局勢構成的多重危機和威脅，法國都有必要提升軍備。

報導指出，對法軍高層來說，在不久的將來與俄羅斯嚴重衝突的可能性已不再是假設，而是迫切的狀況。

法國陸軍參謀長希爾（Pierre Schill）上週也提到：「俄羅斯是一個在結構上亟欲擴張的帝國，它將企圖考驗我們。」

法軍內部正詳列欠缺的裝備清單，包括彈藥庫存、反雷達摧毀設備、無人機、地對空防禦武力等。軍事分析師也認為，歐洲不應期待俄羅斯會在烏克蘭衝突停止後放棄進攻思維。

美國「戰爭研究所」（ISW）日前表示，俄羅斯已進入可能與北約開戰的準備行動「零階段」（phasezero），即資訊和心理準備階段。

此外，還要考量中國、俄羅斯、北韓、伊朗的策略性結盟，以及美國承諾的不確定性。

在彼此混合對抗、爭奪影響力之際，法國軍方也警告，過於緊張可能會妨礙部隊整備，繼而對俄羅斯有利，因此針對歐洲多地近期發現無人機入侵，不該過度反應，目前這些事件也均未被定調為敵對行為。

但報導指出，法國和歐洲必須改變思維，歐洲應重新武裝、升級設備，法國也應學習聯合行動，不能再把核嚇阻視為絕對保障，在暴力猖獗時期，核武威脅已不足以嚇退對手。

法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）說，國防預算案規劃於2026年將支出增至571億歐元（約新台幣2.05兆元），增幅達13%。

沃特蘭本週稍早表示，「時代無疑已經變了，必須汲取所有教訓，重新武裝自己」，面對俄羅斯對歐陸安全的威脅，「我們的競爭者和合作夥伴都至少以和我們一樣的速度重新武裝」。