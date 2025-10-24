快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

高市早苗提國防支出目標 北京：促反省侵略歷史

中央社／ 台北24日電
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

日本新任首相高市早苗表示，將努力提前兩年實現將GDP的2%用於國防的目標。中國外交部今天回應稱，敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，在軍事安全領域謹言慎行。

中國外交部下午舉行例行記者會，據北京日報，外媒提問，高市早苗稱將努力提前兩年實現將國內生產毛額的2%用於國防的目標，中方如何看待。

中國外交部發言人郭嘉昆回應說，日本近年大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，謀求突破性軍力發展，不能不讓亞洲鄰國和國際社會對日本是否真心堅持專守防衛、堅持和平發展產生強烈質疑。

他強調，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，我們敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，在軍事安全領域謹言慎行，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會」。

高市早苗今天發表上任後的首場施政演說，宣布提前兩年在2025年度增加國防支出（防衛費）到GDP占比的2%，以及於明年修改安全保障相關三文件。

外交部 抗日戰爭 國防支出

延伸閱讀

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

日本9月通膨升溫 新首相高市早苗政策面臨挑戰

赴日旅客暴增！日本自民黨提案離境稅漲3倍

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

相關新聞

看見自家升降平台被羅浮宮竊賊用來偷珠寶 母公司趁機大打廣告

四名蒙面歹徒19日上午利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手8件19世紀法國...

高市早苗提國防支出目標 北京：促反省侵略歷史

日本新任首相高市早苗表示，將努力提前兩年實現將GDP的2%用於國防的目標。中國外交部今天回應稱，敦促日方深刻反省侵略歷史...

日媒：川普訪日期間 日美將簽署科技合作備忘錄

日本經濟新聞今天報導，美國總統川普下週訪問日本期間，日美兩國將簽署一份科技合作備忘錄（MOU），內容涵蓋人工智慧（AI）...

川普將訪日本！日相高市早苗首場施政演說 盼與川普會談強化日美同盟

日本新任首相高市早苗今天發表上任後首場施政演說時，提到即將訪日的美國總統川普（Donald Trump）。她表示，下週在...

日相高市首場施政演說 擬提前增加國防支出到GDP2%

日本首相高市早苗今天發表上任後的首場施政演說，強調會優先因應物價高漲。她也宣布，計劃提前增加國防開支（防衛費）到占GDP...

習近平下周訪南韓 是否會面川普、高市早苗？大陸外交部回應了

大陸官方已宣布大陸國家主席習近平將赴南韓出席APEC會議，對於「川習會」是否舉行，官方回應指，「中美雙方就兩國元首會晤保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。