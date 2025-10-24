高市早苗提國防支出目標 北京：促反省侵略歷史

日本新任首相高市早苗表示，將努力提前兩年實現將GDP的2%用於國防的目標。中國外交部今天回應稱，敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，在軍事安全領域謹言慎行。

中國外交部下午舉行例行記者會，據北京日報，外媒提問，高市早苗稱將努力提前兩年實現將國內生產毛額的2%用於國防的目標，中方如何看待。

中國外交部發言人郭嘉昆回應說，日本近年大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，謀求突破性軍力發展，不能不讓亞洲鄰國和國際社會對日本是否真心堅持專守防衛、堅持和平發展產生強烈質疑。

他強調，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，我們敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，在軍事安全領域謹言慎行，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會」。

高市早苗今天發表上任後的首場施政演說，宣布提前兩年在2025年度增加國防支出（防衛費）到GDP占比的2%，以及於明年修改安全保障相關三文件。