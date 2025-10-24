快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

川普將訪日本！日相高市早苗首場施政演說 盼與川普會談強化日美同盟

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本新首相高市早苗表示，下週在東京與川普召開會談時，將進一步提升兩國關係。（美聯社）
日本新首相高市早苗表示，下週在東京與川普召開會談時，將進一步提升兩國關係。（美聯社）

日本新任首相高市早苗今天發表上任後首場施政演說時，提到即將訪日的美國總統川普（Donald Trump）。她表示，下週在東京與川普召開會談時，將進一步提升兩國關係

日本經濟新聞」報導，她也在演講時指出，「日美同盟是日本外交與安全保障（防衛）政策的中心。對於日美兩國面對的課題，將充分合作，提高日美同盟嚇阻力與應對力。」

她接著說，「我將以川普總統訪日為機會，與（川普）見面，建立領袖間信任關係的同時，進一步提升日美關係」。

美國白宮已宣布，川普的亞洲行，將先後造訪馬來西亞、日本及韓國。而川普預定28日與高市早苗舉行領袖會談。

川普 日本經濟 關係

延伸閱讀

只剩碎磚…120年白宮東翼3天拆光 川普：只是個小建築

白宮宣布川習會10/30舉行 川普：先談芬太尼

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

川普習近平下週將訪韓 李在明將分別會晤兩元首

相關新聞

看見自家升降平台被羅浮宮竊賊用來偷珠寶 母公司趁機大打廣告

四名蒙面歹徒19日上午利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手8件19世紀法國...

川普將訪日本！日相高市早苗首場施政演說 盼與川普會談強化日美同盟

日本新任首相高市早苗今天發表上任後首場施政演說時，提到即將訪日的美國總統川普（Donald Trump）。她表示，下週在...

日相高市首場施政演說 擬提前增加國防支出到GDP2%

日本首相高市早苗今天發表上任後的首場施政演說，強調會優先因應物價高漲。她也宣布，計劃提前增加國防開支（防衛費）到占GDP...

習近平下周訪南韓 是否會面川普、高市早苗？大陸外交部回應了

大陸官方已宣布大陸國家主席習近平將赴南韓出席APEC會議，對於「川習會」是否舉行，官方回應指，「中美雙方就兩國元首會晤保...

墨西哥：涉嫌販運芬太尼中國公民自古巴引渡至美國

墨西哥政府表示，一名涉嫌販運芬太尼（fentanyl）的中國公民已從古巴被引渡至美國，墨西哥協助促成了這次引渡行動

美中角力延伸至新戰場！搶挖太平洋海底寶藏

衛報報導，美中兩大強權正將角力戰場推向太平洋深海，爭奪蘊藏關鍵礦物的海底資源。兩國鎖定的目標是海床上的「多金屬結核」（p...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。