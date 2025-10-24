快訊

看見自家升降平台被羅浮宮竊賊用來偷珠寶 母公司趁機大打廣告

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國員警19日於首都巴黎在據信被竊賊用來盜取羅浮宮珠寶的起重機旁進行調查。路透
法國員警19日於首都巴黎在據信被竊賊用來盜取羅浮宮珠寶的起重機旁進行調查。路透

四名蒙面歹徒19日上午利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手8件19世紀法國王室珍寶。英國BBC報導，一間德國公司看見自家推出的升降平台，被竊賊用來洗劫羅浮宮珠寶，因此充分利用免費宣傳發起了新的廣告活動，獲得許多網友好評。

總部位於德國北萊茵-西發利亞邦韋爾內（Werne）的公司Böcker本周發布一則社群媒體貼文。內容使用目前傳遍世界的竊賊盜取羅浮宮珠寶照片，而照片中升降平台直抵阿波蘿長廊。照片下的文字寫道：「當您需要快速移動時，Böcker Agilo升降平台可運送重達400公斤珠寶，並以每分鐘42公尺的速度移動，而且過程安靜如耳語。」

Böcker的總經理博克爾（Alexander Böcker）22日告訴法新社，當公司知道沒有人在盜竊事件中受傷時，他們使用了「一點點幽默感」讓大眾注意到他們的公司。博克爾也說：「當然，這種罪行絕對應受譴責，我們對此非常清楚。這......對我們而言是個機會，讓我們能利用全世界最有名、最多人到訪的博物館，為我們公司吸引一點點關注。」

人們對於Böcker的新廣告活動反應非常熱烈，網友們在社群媒體貼文留言稱讚「行銷天才」及「太棒了，這就是德國品質」等評論。另一名網友打趣道：「你們的貼文簡直登峰造極。」

博克爾告訴法新社，他從新聞報導認出自家公司的設備，並表示這台設備「幾年前賣給一位在法國首都巴黎及其周邊地區出租這類設備的一名客戶」。

珠寶 社群媒體 羅浮宮

