日相高市首場施政演說 擬提前增加國防支出到GDP2%

日本首相高市早苗今天發表上任後的首場施政演說，強調會優先因應物價高漲。她也宣布，計劃提前增加國防開支（防衛費）到占GDP的2%，以及於明年修改安全保障相關3文件。

共同社中文網報導，高市本週被選為日本憲政史上第一位女首相，今天在眾議院全體會議上發表施政演說（所信表明演說）。

她演講時表示，日本政府原定於2027年度（2028年3月底結束），把國防支出與相關經費增加到占國內生產毛額（GDP）的2%，而她預計提前在今年度（2026年3月底結束）達成這項目標。

前首相岸田文雄政府於2022年修訂以大約10年為期考量的安全保障相關3文件，文件記載著日本2027年度前，整備的防衛裝備與必要的相關費用等。

高市也強調，將把「自由開放的印度太平洋」作為外交重點繼續大力推動。

她描述中國是「重要鄰國」，有必要建構建設性且穩定的關係，同時也強調日中之間存在安全保障、經濟安保方面令人關切的事項也是事實。她將推動日中領袖反覆地坦率對話，以及全面性推動「戰略互惠關係」。

她也表示，將以日美同盟為基礎，於2026年內修改「國家安全保障戰略」在內的安全保障相關3文件。

關於經濟，高市指出，為了打造「強勁經濟」，她提出在「負責任的積極財政」的理念之下，戰略性地動用財政。她也進一步說道，會通過提高收入、改善消費心理，計劃在即使不提高稅率的情況下增加稅收。

為了因應物價高漲，她主張廢除汽油稅暫定稅率與柴油交易稅的暫定稅率。她還提議擴充提供給地方政府的重點補助金（地方交付金）。

高市也宣布設立「日本成長戰略會議」，以便研發先進技術，帶動日本經濟強勁地增長。此外，她還提出推動「地區未來戰略」，以鼓勵企業到地方大規模投資。

高市提到「地區未來戰略」時還以台積電（TSMC）到日本熊本縣設廠為例，表示「在政府主動積極支援之下，在台積電進駐的熊本縣，以及Rapidus設廠的北海道，相關投資已被誘發並開始出現各種經濟效應」。

考量執政黨在眾參兩院均為少數派，她呼籲朝野各黨合作，共同力推通過作為財源的2025年度追加預算案。