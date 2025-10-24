習近平下周訪南韓 是否會面川普、高市早苗？大陸外交部回應了

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
川習會是否月底會在南韓登場，受到矚目。圖為2019年美國總統川普（左）出席大阪G20峰會，與大陸國家主席習近平舉行場邊會議。（美聯社）

大陸官方已宣布大陸國家主席習近平將赴南韓出席APEC會議，對於「川習會」是否舉行，官方回應指，「中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，如有進一步消息中方將及時發布。」

應南韓總統李在明邀請，習近平將於10月30日至11月1日赴南韓慶州出席亞太經合會（APEC）第三十二次領導人非正式會議並對南韓進行國事訪問。

24日下午在大陸外交部記者會上，其發言人郭嘉昆面對媒體詢問是否在APEC會議期間大陸與美國元首將舉行會晤時，表示「中美雙方就兩國元首會晤保持著密切溝通，如有進一步消息中方將及時發布。」

不過據路透等媒體報導，美方已經表示川普將於10月30日和習近平會晤。

另外對於NHK記者提問，習近平訪問南韓期間是否有與日本新任首相高市早苗會見的安排？郭嘉昆則說，「關於有關具體活動，我們會及時發布消息。」

南韓 習近平 APEC

