墨西哥：涉嫌販運芬太尼中國公民自古巴引渡至美國

中央社／ 墨西哥市23日綜合外電報導
墨西哥安全部長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）。路透
墨西哥政府表示，一名涉嫌販運芬太尼（fentanyl）的中國公民已從古巴被引渡至美國，墨西哥協助促成了這次引渡行動。

法新社報導，墨西哥安全部長賈西亞（Omar GarciaHarfuch）表示，這名涉嫌販毒的中國公民名叫張志東（Zhi Dong Zhang，音譯），他於今年7月從墨西哥的居家監禁中逃脫，之後在古巴被捕，隨後移交給美國當局羈押。

據稱，張志東與墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）與「哈里斯科新世代」（Jalisco NewGeneration）密切合作，這兩個集團被美國政府列為「外國恐怖組織」。

古巴政府表示，「在收到正式的引渡請求後」，已將這名據稱的販毒者交給墨西哥當局。

目前墨西哥與古巴方面均未明確說明，張志東是經由墨西哥領土轉交給美國，或是直接從古巴被送往美國。

賈西亞去年曾表示，張志東被視為「重要的國際洗錢操盤手」，負責「與其他販毒集團建立聯繫，促成從中國向中美洲、南美洲、歐洲及美國販運芬太尼」。

在美國總統川普（Donald Trump）主政下，美國政府持續向墨西哥及中國施壓，要求兩國加強打擊毒品走私，尤其是芬太尼。

芬太尼是一種合成的類鴉片藥物，效力為海洛因50倍，且製造成本更低、過程更簡單，已成為美國主要的藥物過量致死原因。

雖然墨西哥一直是美國境內芬太尼的主要來源，但華盛頓如今愈發將焦點轉向中國的芬太尼前體化學品供應商。

