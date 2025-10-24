立陶宛國防預算爭議延燒 部長與總理不合遭撤職

快訊

中央社／ 維爾紐斯24日專電

立陶宛政府近日人事震盪，前文化部長因輿論壓力上任不到一週即辭職，如今國防部長薩卡利埃內又因與總理魯吉尼涅在國防經費議題上意見不合，導致雙方關係惡化而遭撤職。

兩人衝突起於國防部14日邀請媒體與意見領袖參與的一場非正式簡報。據媒體報導，國防部在簡報上透露2026年國防預算僅佔GDP的4.87%，低於政府原先承諾的5%，引發輿論批評。

薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）為社會民主黨籍，該黨是執政聯盟中最大的政黨。社會民主黨領導層認為薩卡利埃內意圖藉由媒體與輿論施壓政府，以迫使政府增加國防開支。雖然薩卡利埃內否認策畫這場非正式簡報，但總理與黨主席均未接受她的說法。

為回應外界疑慮，魯吉尼涅（Inga Ruginiene）隔日宣布，2026年國防支出將達GDP的5.38%，約47.9億歐元（約新台幣1705億元），其中包含7億歐元（約新台幣250億元）的「國家防衛基金」，部分用於民防及軍事機動性項目。

不過，也有分析指出，這項預算可能將部分同時具有軍事與民用功能的「雙重用途」支出納入計算，使數字看起來比實際投入軍事的經費更多。

魯吉尼涅先前表示，她對薩卡利埃內的信任已「顯著下降」，並宣布將把國防工業政策的監督權移交給財政部及經濟與創新部。

薩卡利埃內22日在臉書發文表示她已提交辭呈，以及她與總理在如何加強國防的理解上，存在根本性的分歧。

她並在發文中公開政府內部文件，顯示原始國防預算僅不到4%，並指出數字之所以能達到5.38%，是因為國防部的協調，以及那場讓她與總理關係惡化的非正式簡報會議。

薩卡利埃內強調，明年國防支出應至少達GDP的5.5%，雖然已實現5.38%的預算編列，但仍存在資金短缺問題。她主張在當前區域安全威脅下，所有政府部門都應尋找資源支援國防，而非僅依賴國防部預算，並表示將繼續在國會監督、積極參與未來國防預算制定過程。

魯吉尼涅同日表示，她向總統提議撤免薩卡利埃內。她強調，撤職決定是她主動提出，並非基於薩卡利埃內的辭呈。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）依據憲法並考量總理的提議，隨後簽署總統令正式解除薩卡利埃內的職務。內政部長康德拉托維丘斯（VladislavKondratovičius）將暫代國防部長職務。

