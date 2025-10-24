快訊

日本前寫真女星森下千里獲拔擢政務官 網友驚嘆之餘紛表祝福

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗22日在臨時內閣會議上敲定政務官人事任命，本次共有6名女性，其中最受矚目的是曾為藝人、2024年10月首度當選眾議員的森下千里。照片擷取自 森下千里官方網站
日本首相高市早苗22日在臨時內閣會議上敲定政務官人事任命，本次共有6名女性，其中最受矚目的是曾為藝人、2024年10月首度當選眾議員的森下千里。照片擷取自 森下千里官方網站

日本首相高市早苗22日在臨時內閣會議上敲定政務官人事任命。首相官邸官方Instagram與「X」帳號翌日發布合照，本次共有6名女性出任政務官，其中最受矚目的是曾為藝人、2024年10月首度當選眾議員的森下千里，引發網友熱烈討論。

《體育報知》報導，合照中可看到現年44歲的森下以中長髮造型、身穿褲裝亮相，網友紛紛留言驚呼：「森下千里也在！」、「森下千里？那位寫真偶像？！」、「好久沒看到她了，依舊好美！」、「竟然當上政務官，好厲害！」

森下千里2001年以賽車女郎身份出道，憑藉亮眼外型與修長姣好的身材獲得「年度賽車皇后」稱號，隨後成為最知名的寫真女星之一，也曾跨足演藝圈，活躍於各類節目，並曾在知名搞笑藝人田村淳主持的《男女糾察隊》中擔任常駐來賓而受到矚目。

森下千里在311大地震時曾參與救災事務，2015年轉居幕後，2019年底退出演藝圈，2024年11月代表自民黨在比例東北區首度成功當選，高市上任後獲拔擢為環境大臣政務官，成為網路注目焦點。

許多網友留言支持：「從她當藝人時代就喜歡她，加油！」、「今井繪理子剛卸任政務官，沒想到森下千里接任，青春偶像都成了政治家！」、「她成為環境政務官，真是20年前完全想不到的發展！」，討論熱度持續延燒。

藝人 首相 森下千里

