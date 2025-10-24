莫迪線上參加ASEAN峰會 遭疑避川普恐失地位

印度總理莫迪決定以線上方式參加這次東協峰會，印度國內的批評者認為，莫迪是在迴避與川普見面，且中國此時對東協的控制正在加大，莫迪這個決定恐將使印度失去在東南亞的地位。

東南亞國家協會（ASEAN）峰會26日到28日將在馬來西亞吉隆坡進行，東協成員國及主要貿易夥伴美國、中國、日本也將參與，美國總統川普（DonaldTrump）傳將親自出席。

莫迪（Narendra Modi）23日談到他和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）交談過，也祝福東協峰會順利進行，他很期待能以線上的方式參與，證實他不會前往馬來西亞與會的消息。

安華此前透過聲明表示，他接到莫迪的電話。兩人討論如何將馬來西亞與印度的雙邊關係提升到更具戰略性、更全面的狀態。他也提到，印度除仍是馬來西亞在貿易、投資方面的重要夥伴，雙方在科技、教育、區域安全領域也保持密切合作。

印度人報（The Hindu）提到，反對黨印度國大黨（INC）領袖拉梅什（Jairam Ramesh）指，莫迪不去馬來西亞，是不想被川普「逼入絕境」，不久前他未參加在埃及進行的加薩和平峰會，也是一樣的道理。

拉梅什認為，川普先前多次稱自己調停了印巴戰爭，近期又頻指印度已答應他，將停止購買俄羅斯石油，莫迪應是覺得在這個敏感時機要和川普直接會面的「風險太大」。

今日印度（India Today）報導，莫迪決定以線上方式參加東協峰會的代價極大，因為中國正利用這個機會，鞏固其在東協的主導地位。

中國與東協的貿易額超過9000億美元，中國還準備與東協簽訂自由貿易區3.0協議；另外，寮國的鐵路延伸到馬來西亞工業園區，不難發現中國「一帶一路」計畫在東南亞蓬勃發展的情況，這些都看得出中國在東南亞的影響力。

印度與東協每年的貿易額超過1300億美元，是制衡中國在東南亞國家影響力的關鍵力量，莫迪2014年起也不斷將印度定位為取代中國金錢外交的民主替代方案，但他這次選擇不親自出席東協峰會，對小心平衡大國關係的東協國家來說，是一種令人憂心的信號。