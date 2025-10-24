日本高市政府擬設新單位 加強統籌與分析情報

快訊

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本政府已經開始評估新成立具有日本政府情報司令塔職能的「國家情報局」。內閣官房長官木原稔今天宣布，將與相關閣員合作與評估此事，以強化高市早苗政府的情報職能。

共同社與「讀賣新聞」報導，木原稔今天在內閣會議後的記者會表示已接獲相關指示，「將儘早彙整情報機關的理想狀態，以及所具有的職能與權限等」。

自民黨與日本維新會簽署的聯合執政協議中，明確記載在明年1月起召集的通常國會，升格「內閣情報調查室」（簡稱內調）與內調首長「內閣情報官」，並新設「國家情報局」與「國家情報局長」職位。而且這兩者與目前負責統籌日本外交與國防政策的國家安全保障局（NSS）、國家安全保障局長地位同等。

簡單來說，日本政府計劃改組內調，新成立國家情報局，並集結主要來自警察廳、外務省、防衛省情報部門的人員，並且賦予國家情報局等同於國家安全保障局的權限，使國家情報局能指示各個部會。而新的國家情報局長將直屬首相與內閣官房長官。

而目前已存在的國家安全保障局，主要由外務省（相當於外交部）與防衛省（相當於國防部）的人員構成。

報導指出，此舉的目的是強化首相官邸主導的情報活動。

當前，日本政府內部除了隸屬內閣官房的內調之外，還有附屬於警察廳、法務省、外務省、防衛省的相關單位。不過，有批評意見認為統籌情報的職能不彰。

不過，共同社報導，日本政府若強化情報活動，可能進而加強監視與取締市民，有影響言論與表達自由之虞。

