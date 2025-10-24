菲律賓HIV病例14年增6倍 世衛點名示警

世界衛生組織（WHO）最近示警，菲律賓人類免疫缺乏病毒（HIV，即愛滋病毒）病例在過去14年間暴增6倍，現已成為西太平洋地區HIV疫情最為嚴峻的國家之一。

世衛西太平洋地區辦公室（WPRO）20至24日在斐濟召開76屆區域委員會會議，22日發布新聞稿，點名菲律賓、斐濟和巴布亞紐幾內亞為區域內HIV病例增速最快的3個國家。

根據世衛資料，從2010年至2024年，菲律賓HIV病例增加約6倍，主要受影響族群為與男性發生關係的年輕男性；藥愛（chemsex）、延誤檢驗以及抗反轉錄病毒藥物（ART）覆蓋率低，是疫情失控重要原因。

斐濟的HIV病例在過去10年間增加10倍，巴布亞紐幾內亞則剛於今年6月宣布進入HIV國家危機狀態。

世衛指出，西太平洋地區每3分鐘就有1人感染HIV，2024年估計新增16萬4000例；自2010年以來，區域新增病例雖減少11%，但遠低於40%的全球平均減值。

疫情在區域內的傳播型態各有不同，但普遍是透過特定族群間的性行為傳播，這些族群包括與男性發生關係的男性、監獄及其他封閉環境中的人群、注射毒品者、性工作者以及跨性別者。

世衛西太平洋地區主任皮亞卡拉（Saia Piukala）警告，HIV疫情還未結束，相關各方必須透過策略性和針對性的措施，予以防治、檢測和治療。

另一方面，根據菲律賓衛生部的資料，今年前6個月新增1萬80個HIV病例，相當於每天新增56例，逾9成為男性，以25歲至34歲年齡層為最多，其次是15歲至24歲族群。

菲律賓於1984年發現首個HIV病例，直到2025年6月計通報15萬3798例，有9606例死亡，其中近半數在確診時已是HIV晚期。

為控制HIV擴散，菲律賓衛生部正擴大篩檢與診斷，推廣病毒暴露前預防性投藥（PrEP），以及提升抗反轉錄病毒藥物等服務的普及性。