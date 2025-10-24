美委局勢緊張 馬杜洛籲美「不要發動瘋狂戰爭」
由於美國和委內瑞拉之間關係日益緊張，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天用英文發出懇求：「拜託，不要發動瘋狂的戰爭！」
法新社報導，在美國總統川普表示已授權針對委內瑞拉採取祕密行動後，以及美國在加勒比海和太平洋地區針對販毒嫌疑人發起的軍事行動升級之下，馬杜洛發表以上言論。
馬杜洛與支持他的工會代表會面時說：「和平，是的，永遠的和平。拜託，不要發動瘋狂的戰爭！」馬杜洛曾擔任公車司機和卡拉卡斯大眾運輸業工會幹部。
美國已派出匿蹤戰機與海軍艦艇，進行所謂的反毒行動，但尚未公布證據顯示其鎖定的8艘船與一艘半潛船涉及毒品走私。
根據法新社基於美國數據的統計，美國從9月2日開始發動的打擊行動，已造成至少37人死亡。
這場打擊行動導致地區緊張局勢升級，馬杜洛因此指控華府試圖推翻他的政權。
位於委內瑞拉外海的千里達及托巴哥政府今晚宣布，一艘美國軍艦將於10月26日至30日停靠其首都。
千里達及托巴哥外交部表示，一支美國陸戰隊部隊將與該國國防軍進行聯合演習。在美國的打擊行動中，有兩名死者是千里達及托巴哥公民。
