NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

美國NBA新賽季開打才2天便傳出震撼消息，聯邦執法部門經過大規模調查，揭發一起宛如好萊塢電影的騙局，逮捕超過30人，涉案者甚至包括拓荒者總教練畢拉普斯、熱火後衛洛齊爾，以及曾任詹姆斯投籃教練的前NBA球員瓊斯。

今日美國報與BBC報導，這起地下撲克賭局由黑手黨操控，招募知名NBA運動員充當「人頭牌」（face cards），騙走受害者數百萬元。布魯克林聯邦檢察官諾塞拉（Joseph Nocella）23日表示，嫌犯使用精密作弊技術，包括祕密改造洗牌機、X光牌桌、特殊眼鏡及特製籌碼托盤。

名人、職業運動員和富有的賭徒雖坐上牌桌，卻不知道幾乎不可能在德州撲克中贏得大獎，因為他們被稱為「魚」（fish），成為黑手黨精心策劃設局的目標。諾塞拉指出，受害者不知道牌局中的其他人，從發牌員到玩家，包括『人頭牌』在內，甚至包括用於洗牌和計算籌碼的技術，全都是騙局的一環。

檢方形容，全案情節宛如電影「瞞天過海」（Ocean’s Eleven），不知情的受害者被騙走至少700萬美元（約新台幣2億1749萬元），其中一人甚至損失至少180萬美元（約新台幣5592萬元）。FBI局長帕特爾形容這起騙局「令人難以置信」，受害者遍及紐約、邁阿密、拉斯維加斯等城市。

根據檢方說法，被告早在2019年就利用無線作弊技術，在曼哈頓、漢普頓、拉斯維加斯和邁阿密等地舉辦遭操控的撲克牌局。據稱由博南諾、甘比諾、盧切斯與吉諾維斯等黑手黨家族成員操盤，部分獲利更用於資助犯罪活動。

檢察官指出，被稱為「魚」的受害者，被告知有機會與招募來的「人頭牌」知名運動員，例如畢拉普斯和瓊斯一起賭博，於是上勾參與地下牌局，賭資動輒數萬美元，詐賭的技術無所不在，包括能讀取任何蓋牌的X光桌、籌碼盤內的分析儀、能讀牌並預測誰手牌最好的作弊洗牌機，以及可透過特製眼鏡和隱形眼鏡讀取所有人手牌的標記牌，還使用複雜的無線技術，內置於桌子和燈具的秘密攝影機也幫助將訊息傳遞出去。

檢察官指出，整個計畫運作嚴密。牌局訊息會先傳送給一名叫「操作員」的場外共犯，再轉給另一名參與計畫並坐上牌桌，代號為「四分衛」或「司機」的玩家。這個人會秘密向其他同夥發出信號，確保受害者無法獲勝，每場牌局可能讓被害人損失數十萬甚至上百萬美元。

檢方表示，被告還涉嫌透過加密貨幣、現金交易及空殼公司洗錢，其中一部分收益分給協助計畫的人，其他則用於資助與黑手黨相關的犯罪活動。同時公布的案情還包括一起涉嫌籃球賭博案，其中職業NBA球員被控偽造傷病以影響賠率。