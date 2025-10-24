日本自維聯盟擬修改憲法第9條 公明黨深感擔憂

快訊

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本自民黨與日本維新會在聯合執政協議中，明確記載將成立修改日本憲法第9條有關的條文起草協議會，日本公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫昨天就此表示，「深感擔憂」。

日本憲法第9條主要內容包括，放棄戰爭、不維持武力、不承認交戰權，因此使這部憲法稱為「和平憲法」。

共同社報導，齊藤昨天在黨內會議提到此事時表示，「這是大幅改變國家現有狀態的方向，我對此深感擔憂。希望透過國會論戰，充分表達我們的想法」。

而日本修憲必須經過國會提議修憲與國民投票（公投）通過這兩關。根據日本憲法第96條，如果在國會兩院獲得全體議員中2/3以上贊成，將由國會提議修憲，即向國民提出修憲草案。公投的有效票總數中有過半數贊成，修憲草案將獲得認可。

由於公明黨不滿自民黨未充分說明「政治與金錢」問題，本月稍早結束兩黨共同執政26年的關係，這也使自民黨總裁（黨主席）高市早苗轉而與日本維新會合作。而高市也在日本維新會的協助下，於本月21日當選日本新首相。

自、維兩黨簽署的聯合執政協議，內文明確記載將成立兩黨修改憲法第9條有關的條文起草協議會，且預計在今年臨時國會期間成立協議會。

這份協議也記載將在2026年通常國會期間，廢除防衛裝備移轉限定於非戰鬥用途「5類型」的規定。根據現行「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，日本目前能輸出的裝備僅限「5類型」裝備，分別為救難、運輸、警戒、監視、掃雷5種目的。

齊藤昨天提到「5類型」規定時指出，「這是自、公（聯合）政府先前在長時間內累積而成的制度」。

針對削減國會議員席次，他再次批評，「若僅由執政黨自行決定，這種做法實在過於粗暴。」

自、維兩黨也在聯合執政協議中記載，計劃削減眾議院1成席次，且預計在今年臨時國會提出並通過相關法案。

日本維新會 憲法 修憲

