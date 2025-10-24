日本9月通膨升溫 新首相高市早苗政策面臨挑戰

快訊

中央社／ 東京24日綜合外電報導

今天公布的官方數據顯示，日本上個月通膨加速，對新任首相高市早苗而言是一大打擊，她預計將在當天稍晚發表重要政策演說。

法新社報導，石破茂在位還不到1年就下台了，執政黨在選舉中失利，部分歸咎於選民對物價上漲的不滿。

高市早苗21日成為日本首位女首相後立即表示，對抗通膨是她的首要任務，並指示內閣制定新措施。

日本總務省發布的數據顯示，9月通膨率從8月的2.7%升至2.9%，呈現加速趨勢。

不計入波動較大的生鮮食品價格，通膨率也從2.7%上升至2.9%。在剔除生鮮食品和能源之後，通膨率則從3.3%降至3.0%。

過去1年來，物價急遽飆升是選民不滿的具體原因之一，其中又以米價的漲幅最為顯著。

這與2023年酷暑、去年「巨大地震」警告引發的恐慌性搶購等因素有關。

9月米價較去年同期上漲48.6%。不過，這比近幾個月已有所緩和。6月米價曾較去年同期上漲約100%，7月則上漲90%左右。

