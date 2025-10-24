赴日旅客暴增！日本自民黨提案離境稅漲3倍

日本執政黨自民黨23日呼籲，將離境稅從現行每人1000日元（新台幣約205元）提高至3000日圓（約新台幣619元），運用新增稅收因應激增的外國遊客所帶來的各項挑戰。

共同社報導，這項提議由自民黨專案小組提出，該小組在討論如何吸引外國遊客到地方旅遊，以及過度旅遊（觀光公害）對策。新首相高市早苗政府內部正討論提高名為「國際旅客稅」的離境稅計畫，稅額可能上調至3000日圓。高市在競選自民黨總裁時就曾提出過此構想。

日本財政長期吃緊，政府目標是在2030年前每年吸引約6000萬名外國遊客。專案小組認為2019年引入的離境稅是穩定收入來源。離境稅適用於所有離境旅客，包括日本公民，2024財年截至3月底收入達525億日圓，創歷史新高。

日本外國遊客數量今年截至9月底已突破3000萬人次，不僅增長速度為有史以來最快，也有望創下歷史新高。然而，惠及各地的旅遊熱潮暴露出各種問題，包括擁擠、噪音、汙染以及部分遊客的不當行為。離境稅收入將用於改善旅遊體驗，讓旅遊更輕鬆舒適，包括提升資訊提供與交通便利等方面。

自民黨專案小組的建議，為了穩健推行觀光政策，需要提高離境稅作為財源。同時強調，「確保用途的正當性與透明性」，必須得到納稅人的理解。在觀光公害對策方面，建議根據各地狀況，實施、加強更細緻的應對措施，例如限制車輛進入住宅區，推動設置智慧垃圾箱等。

專案小組主席、眾議員小泉龍司會後受訪時表示，有必要將觀光培育為產業，提高國際觀光旅客稅可望帶來穩定的財源。