快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

英德擬共同巡邏偵察俄潛艦 德P-8A反潛機首赴英

中央社／ 倫敦23日專電

德國未來幾週將首度派遣P-8A「海神式」海上反潛巡邏機赴英國，在北大西洋水域針對俄羅斯潛艦及其他艦艇執行巡邏偵察任務。

英國國防部表示，德國海軍一架P-8A將短暫進駐位於蘇格蘭東北方的羅斯茅斯（Lossiemouth）英國空軍基地。羅斯茅斯基地是英國空軍兩個快速反應警報站（Quick Reaction Alert stations）之一。英國國防部官員近日證實，俄羅斯船艦過去幾個月更加頻繁現蹤英國周邊水域。

北大西洋公約組織（NATO）今年1月啟動「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）行動，以回應、反制俄羅斯對北約國家周邊水域的侵擾，並強化保衛水下關鍵基礎設施。

德方人員曾兩度參與英國空軍出動P-8A、自羅斯茅斯基地起飛執行「波羅的海崗哨」任務；不過，由德軍出動P-8A前往英國，將是第一次。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）近日訪英，22日晚間與英國國防大臣希利（John Healey）一同前往羅斯茅斯基地，紀念英、德去年10月23日在倫敦簽署「三一之家」防衛合作協定（Trinity HouseAgreement），迄今滿一週年。

協定內容包括英、德首度合作開發深度精準打擊武器，目標射程超過2000公里，且不僅是射程，打擊精準度也必須超越雙方任何既有武器系統。英國國防部今天表示，相關計畫正「快速推進」。

希利與佩斯托瑞斯今天另在羅斯茅斯基地宣布，在「三一之家」協定架構下，英、德啟動新的網路安全合作計畫，在網路作戰領域將更加密切合作。這包括強化即時分享數據、情資及任務工具，並保護北約後勤運補系統免於網路攻擊威脅。

英國 國防部 網路攻擊

延伸閱讀

英王查理、教宗將共禱 終結英國教、天主教500年對立

「甄嬛娘娘」擺駕英國街頭驚喜現身！孫儷貴族系穿搭掀熱議、網讚時髦度大升級

國防部承認潛艦跳票：海鯤11月完成「有很大挑戰」

台與基輔簽備忘錄 林佳龍盼協助當地受戰火波及孩童

相關新聞

影／羅浮宮珠寶大劫案新進展！監視器全程拍下劫匪「慢動作逃亡」

法國巴黎羅浮宮震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」23日出現新進展，有監視器完整拍下兩名劫匪宛如慢動作般的逃離過程，警方則在嫌...

台灣是全球最危險引爆點！美專家示警華府警惕賴清德路線

美國《時代》雜誌23日刊登3篇台灣相關文章，其一是華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲計畫主...

18歲女逃離柬埔寨詐騙園區！揭經歷「比電影恐怖」：全身都遭電擊酷刑

韓國22歲大學生近日在柬埔寨遭詐騙集團虐死一事，引發國際社會對東南亞詐騙園區的重新關注。 越南媒體10月23日報道，一名現年18歲的越南女子祥瑩（Tường Oanh，譯名），從柬埔寨西哈努克港（Sihanoukville）的詐騙園區被贖回三年後，她仍然每天晚上醒來，無意識地乞求：「別打了」。 她在詐騙園短短的50天經歷，至今仍每晚在她的腦海中重演。

赴日旅客暴增！日本自民黨提案離境稅漲3倍

日本執政黨自民黨23日呼籲，將離境稅從現行每人1000日元（新台幣約205元）提高至3000日圓（約新台幣619元），運...

為援俄陣亡士兵建紀念館 金正恩稱與俄關係達高峰

北韓官媒今天報導，已開始為在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵興建一座紀念館，同時北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）讚揚與...

英德擬共同巡邏偵察俄潛艦 德P-8A反潛機首赴英

德國未來幾週將首度派遣P-8A「海神式」海上反潛巡邏機赴英國，在北大西洋水域針對俄羅斯潛艦及其他艦艇執行巡邏偵察任務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。