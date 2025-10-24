英德擬共同巡邏偵察俄潛艦 德P-8A反潛機首赴英

德國未來幾週將首度派遣P-8A「海神式」海上反潛巡邏機赴英國，在北大西洋水域針對俄羅斯潛艦及其他艦艇執行巡邏偵察任務。

英國國防部表示，德國海軍一架P-8A將短暫進駐位於蘇格蘭東北方的羅斯茅斯（Lossiemouth）英國空軍基地。羅斯茅斯基地是英國空軍兩個快速反應警報站（Quick Reaction Alert stations）之一。英國國防部官員近日證實，俄羅斯船艦過去幾個月更加頻繁現蹤英國周邊水域。

北大西洋公約組織（NATO）今年1月啟動「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）行動，以回應、反制俄羅斯對北約國家周邊水域的侵擾，並強化保衛水下關鍵基礎設施。

德方人員曾兩度參與英國空軍出動P-8A、自羅斯茅斯基地起飛執行「波羅的海崗哨」任務；不過，由德軍出動P-8A前往英國，將是第一次。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）近日訪英，22日晚間與英國國防大臣希利（John Healey）一同前往羅斯茅斯基地，紀念英、德去年10月23日在倫敦簽署「三一之家」防衛合作協定（Trinity HouseAgreement），迄今滿一週年。

協定內容包括英、德首度合作開發深度精準打擊武器，目標射程超過2000公里，且不僅是射程，打擊精準度也必須超越雙方任何既有武器系統。英國國防部今天表示，相關計畫正「快速推進」。

希利與佩斯托瑞斯今天另在羅斯茅斯基地宣布，在「三一之家」協定架構下，英、德啟動新的網路安全合作計畫，在網路作戰領域將更加密切合作。這包括強化即時分享數據、情資及任務工具，並保護北約後勤運補系統免於網路攻擊威脅。