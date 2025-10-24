為援俄陣亡士兵建紀念館 金正恩稱與俄關係達高峰

北韓官媒今天報導，已開始為在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵興建一座紀念館，同時北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）讚揚與莫斯科的關係達到「歷史高峰」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，這座名為「戰鬥功勳紀念館」（Memorial Museum of Combat Feats）的建築將設於首都平壤，金正恩與俄羅斯駐北韓大使一同出席了動土典禮。

金正恩在今天的活動中致詞時表示，這座紀念館「是獻給真正愛國者不朽精神的神聖殿堂」。

北韓是全球最封閉的國家之一，自莫斯科於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，已成為俄羅斯的重要盟友。

北韓已派遣數以千計的士兵前往俄羅斯，並運送裝滿武器的貨櫃，協助克里姆林宮將烏克蘭軍隊逐出俄羅斯西部。根據南韓的估算，至少有600名北韓官兵陣亡，另有數千人受傷。

北韓中央通信社報導，金正恩發表愛國談話時表示，北韓部隊已在俄羅斯庫斯克地區（Kursk）駐紮一年，並稱讚他們協助俄國取得「決定性勝利」。

金正恩說：「我們的英雄以堅定不移的戰鬥精神，摧毀了邪惡的新納粹入侵者，絕不容忍任何侵略，誓言殲滅敵人。」

他並稱，北韓與俄羅斯的關係「現正邁向歷史高峰」。

金正恩表示：「戰鬥中的兄弟情誼，乃以寶貴的鮮血為代價，為兩國友誼的長遠發展提供保證，將會持續向前邁進。」他補充，來自「壓迫與暴政」的挑戰無法阻礙兩國的關係。

金正恩表示，紀念館將陳列獻給曾在俄國作戰的北韓士兵的雕塑，同時還會展出描繪戰鬥場景的照片與藝術作品。

根據北韓中央通信社報導，俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）及其他俄羅斯使館官員也出席了今天的典禮。