影／羅浮宮珠寶大劫案新進展！監視器全程拍下劫匪「慢動作逃亡」

法國巴黎羅浮宮震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」23日出現新進展，有監視器完整拍下兩名劫匪宛如慢動作般的逃離過程，警方則在嫌犯遺落的安全帽與手套中發現DNA痕跡，可能成為破案關鍵。

衛報報導，這段36秒影片經《巴黎人報》驗證，似乎是從羅浮宮附近一扇窗戶拍攝，畫面俯瞰劫匪先前將一輛被偷卡車停在密特朗碼頭（Quai François Mitterrand），卡車上則裝有長達30公尺的伸縮梯與吊籃升降機。

畫面顯示，兩名身著黑衣的男子中，一人穿著黃色反光背心，另一人戴著摩托車安全帽，緩緩乘坐升降機從展示被劫珠寶的阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）下降。此時可聽見疑似保全人員透過對講機喊道：「靠！他們正騎上摩托車，要走了、要走了！」

數秒後，兩人被拍到騎著摩托車離開。保全驚呼：「他們走了！」另一個聲音則補上一句：「該死，他們走了，警察來了！」

法國警方22日告訴美國ABC新聞，在嫌犯作案後留下的一頂頭盔和一只手套中檢出DNA痕跡。調查人員目前正分析，希望找到匹配對象，這可能成為案件調查的重要突破。