菲律賓揭中國行徑奏效 菲防隊：北京不再是佛地魔

菲中南海衝突頻繁，菲國以揭露中國行徑反制。菲國海防隊官員表示，多年前中國如佛地魔，沒有使館敢點名批評，「揭露戰略」上路後，美國等發聲挺菲。他建議台灣面對中國侵擾要準備打持久戰，壓力下保持冷靜。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）今天舉行「對抗中國灰色地帶戰略」線上座談，菲國海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）出席，分享「揭露戰略」成效及可供台灣借鑑的做法。

約十天前，中國海警船與菲國漁業局公務船在南海海域碰撞，菲方公布事發影片顯示中國船噴射水柱及衝撞。塔瑞耶拉指出，揭露中國侵略性行徑的「透明化倡議」（transparency initiative）必須從總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）「不會向外國勢力讓出一寸國土」的施政目標說起。

要落實這項政策，需先獲得菲律賓民眾的支持。塔瑞耶拉說，然而，當時民眾對於南海情勢知之甚少，充斥許多假、錯資訊。所以對小馬可仕來說，要凝聚國人共識、喚醒愛國意識，唯一的方式就是提供正確資訊。

2023年2月，菲律賓首次公開中國海警對菲國海岸防衛隊使用軍用級雷射的事件後，輿論出現顯著的變化。塔瑞耶拉舉例，最近一份菲國民意調查顯示，94%的民眾支持政府揭露中共於南海的非法行為。

「現在我們看到，每當中國政府騷擾菲律賓漁民、阻礙菲軍補給行動、甚至欺負海岸防衛隊船隻時，越來越多的國家都願意聲援菲國政府。」

塔瑞耶拉回憶，幾年前中國就像「哈利波特」裡的佛地魔，是「不能被說出名字」的存在。過去南海發生事件時，各國駐馬尼拉的大使館往往只會發表聲明說「某某國駐菲大使館對南海局勢表示關切」，甚至沒有勇氣直接點名中國。

中國所有的非法、脅迫、侵略與欺騙行動都被揭露後。塔瑞耶拉說，不僅美國大使館，其他相信國際法效力的國家也開始公開點名中國，直指北京違反國際法、霸凌菲國漁民並危及普通平民安全。

「揭露戰略」另一項成效在於使中國行徑不再被視為「模糊地帶的灰色行動」。塔瑞耶拉指出，菲律賓藉此向全世界表明，違反國際規則的行為沒有灰色地帶，全是赤裸裸的違法行徑。

給台灣的建議方面，塔瑞耶拉說，只要對中國低強度、尚未達到武裝攻擊門檻的侵略行為作出回應，他們就會藉機升高衝突層級。此外，中國非常擅長利用宣傳，聲稱是菲律賓先行挑釁。

「因此菲律賓已經做好長期競爭的準備，就算中國咄咄逼人，菲國仍然在壓力下保持冷靜及專業精神」。塔瑞耶拉說，這正是菲國可以提供給台灣的經驗。台灣要理解這場競爭是一場長期的較量，是「持久戰」。

他也引述「大西洋理事會」近日出版的報告指出，每當中國侵擾台灣空域，台灣並非每一次都需要派出戰機緊急起飛，也可以尋找其他方式，以節省戰機使用頻率。