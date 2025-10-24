英國警方推動辦案先遣無人機 不排除減少中國製品

英國警方推動派遣無人機迅速回應民眾報案，目標為在2分鐘內趕抵事發現場蒐證，已開始在大倫敦地區試行。警方目前使用的是中國品牌「大疆」（DJI）無人機，硬體為中國製，內建軟體則是英國開發。

根據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）回應中央社詢問所提供資料，警方使用的DJI無人機「僅硬體為中國製」。選用無人機時，警方需考量在安全、性能、品質和成本之間取得平衡。

不過，倫敦都會區警察局告訴中央社，英國警方持續與本土業者及其他歐洲夥伴合作，發展符合英國警務需求的「無人機軟體和硬體」。

英國警察首長委員會（NPCC）推動實施「先遣反應無人機」（Drone as First Responder, DFR），首先在倫敦北部伊斯靈頓區（Islington）試辦後，預計今年底前擴大至西倫敦試行。英國其他地區的試點計畫也已陸續展開。

按規劃，未來警方接獲報案（緊急求助電話999）後，可選擇即時派遣無人機至事發現場，無人機將第一時間傳回高畫質現場動態影像及其他資訊（例如嫌犯外貌特徵），以利警方後續研判、擬定行動方案並蒐證，有助提高警方反應速度、精準度與調查效率。

倫敦都會區警察局表示，雖然倫敦警方運用無人機執勤已一段時間，但使用無人機通常需事先提前安排，現在推動DFR計畫則是要讓無人機在短短幾分鐘內就能出動。

未來英國警方將在特定警局樓頂裝設特製盒箱，無人機將在箱內充電待命。一旦警方控制室決定派遣無人機，藉由遠端遙控，無人機將趕赴事發現場，開始傳送即時動態影像及其他資訊至控制室和攜帶行動裝置的員警。任務結束後，無人機返回警局樓頂，特製盒箱關上，無人機恢復充電待命狀態。

按規劃，無人機需在「2分鐘內」趕抵事發現場。警方表示，除了回應民眾報案，無人機也可用於搜尋失蹤人口、緝捕罪犯等，且較警用直升機敏捷、安靜、成本低。