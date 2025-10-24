快訊

台灣是全球最危險引爆點！美專家示警華府警惕賴清德路線

藝人閃兵案「三大醫院」複檢病歷造假？衛福部：很奇怪、先查高血壓個案

南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相

英國警方推動辦案先遣無人機 不排除減少中國製品

中央社／ 倫敦23日專電

英國警方推動派遣無人機迅速回應民眾報案，目標為在2分鐘內趕抵事發現場蒐證，已開始在大倫敦地區試行。警方目前使用的是中國品牌「大疆」（DJI）無人機，硬體為中國製，內建軟體則是英國開發。

根據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）回應中央社詢問所提供資料，警方使用的DJI無人機「僅硬體為中國製」。選用無人機時，警方需考量在安全、性能、品質和成本之間取得平衡。

不過，倫敦都會區警察局告訴中央社，英國警方持續與本土業者及其他歐洲夥伴合作，發展符合英國警務需求的「無人機軟體和硬體」。

英國警察首長委員會（NPCC）推動實施「先遣反應無人機」（Drone as First Responder, DFR），首先在倫敦北部伊斯靈頓區（Islington）試辦後，預計今年底前擴大至西倫敦試行。英國其他地區的試點計畫也已陸續展開。

按規劃，未來警方接獲報案（緊急求助電話999）後，可選擇即時派遣無人機至事發現場，無人機將第一時間傳回高畫質現場動態影像及其他資訊（例如嫌犯外貌特徵），以利警方後續研判、擬定行動方案並蒐證，有助提高警方反應速度、精準度與調查效率。

倫敦都會區警察局表示，雖然倫敦警方運用無人機執勤已一段時間，但使用無人機通常需事先提前安排，現在推動DFR計畫則是要讓無人機在短短幾分鐘內就能出動。

未來英國警方將在特定警局樓頂裝設特製盒箱，無人機將在箱內充電待命。一旦警方控制室決定派遣無人機，藉由遠端遙控，無人機將趕赴事發現場，開始傳送即時動態影像及其他資訊至控制室和攜帶行動裝置的員警。任務結束後，無人機返回警局樓頂，特製盒箱關上，無人機恢復充電待命狀態。

按規劃，無人機需在「2分鐘內」趕抵事發現場。警方表示，除了回應民眾報案，無人機也可用於搜尋失蹤人口、緝捕罪犯等，且較警用直升機敏捷、安靜、成本低。

倫敦 英國 警察

延伸閱讀

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 鄭怡靜傷癒攜林昀儒晉混雙8強

提升無人機水域搜救中辨識溺者效率 南消模擬實際情境訓練AI辨識模組

英王查理、教宗將共禱 終結英國教、天主教500年對立

農用無人機日益普及卻難百分百合規 專家這樣看

相關新聞

台灣是全球最危險引爆點！美專家示警華府警惕賴清德路線

美國《時代》雜誌23日刊登3篇台灣相關文章，其一是華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲計畫主...

川普亞洲行明啟程 擬30日上午與習近平會面

美國總統川普即將啟程出發，展開總統第二任期的首次亞洲行，也預期與中國國家主席習近平於南韓APEC高峰會見面，白宮23日公...

確定了！ 美國與中國大陸「川習會」下周四南韓登場

白宮23日表示，美國總統川普下周四（30日）將和中國大陸國家主席習近平在南韓會面。

去讀書、加油！爸媽最常見隱性暴力 心理師教你換句話說

孩子悶悶不樂、問功課就沉默？你以為在鼓勵，其實正在傷害。臨床心理師指出，「去讀書」這句話，是親子溝通裡最常見的隱性暴力。這篇文章，不只是育兒建議，更是一次語言的覺醒。

加拿大總理卡尼尋求與習近平會面 緩和兩國貿易緊張

加拿大總理卡尼希望在下周亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，藉由緩和與中國大陸的貿...

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

美國白宮23日宣布川習會確定舉行，指川普擬在30日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他頭一個與習近平討論的議題會是芬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。