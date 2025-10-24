台灣是全球最危險引爆點！美專家示警華府警惕賴清德路線

美國《時代》雜誌23日刊登3篇台灣相關文章，其一是華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）撰文指出，在中東的新聞頻傳、俄烏戰爭未歇之際，世人往往忽略台灣其實是全世界最危險的引爆點。如今多重因素匯聚，使台海局勢更加不穩，而這場日益加劇的風暴中心，正是民進黨作風強硬的新任總統賴清德。

文章指出，北京若真採取武統行動，可能引發螺旋式升級，使美中兩國爆發衝突，核武動用的可能性依然令人不安。美國過去屢因亞洲民族主義而陷入困境，如今更應審慎行事。

高德斯坦認為，賴總統與行事更為謹慎的前總統蔡英文不同；蔡英文傾向採取低姿態、淡化任何關於台灣獨立地位的說法，而賴清德則透過一連串演說，明顯傾向追求正式獨立，為台灣作為主權國家辯護。《台北時報》一位專欄作家對賴清德的首次演說做出精確總結：「從未有任何一位台灣總統，以如此明確、逐點闡述的方式，完整宣示台灣無庸置疑是一個主權國家。」

不出所料，北京以一連串的譴責與抨擊回應賴清德的演說，台灣政治氣氛也日益兩極，選民7月否決針對國民黨的大罷免案。該黨本周選出新任主席鄭麗文，但外界指稱此事可能受到北京影響力操作的介入。

高德斯坦指出，台灣今年舉行的「漢光演習」採取多項創新措施以因應中國日增的軍事威脅，但也暴露出防務策略的偏差。軍事專家長期主張，由於港口與空軍基地勢必成為解放軍首波攻擊目標，台灣若將資源投入水雷與其他非對稱武器，並把防務重心轉向成本低且可分散部署的地面作戰系統，會更符合實際需要。

然而，即使採取這樣的戰略仍存在隱憂。台灣新引進的美製M1艾布蘭戰車在俄烏戰場上已多次淪為俄軍戰利品；解放軍極可能從中掌握該型戰車的弱點與反制戰術。同樣被寄予厚望的「海馬斯」多管火箭系統，也面臨類似風險。

其他因素對台灣前景同樣不利。外界長期關注俄烏戰爭導致美製「愛國者」防空系統短缺，可能使解放軍在短缺尚未補足前就採取行動。此外，也不能排除一種可能性，即中國雖一貫謹慎，但可能會趁基輔陷入危機、西方注意力分散時，果斷採取行動。

北京顯然正試圖揣摩華府的政策走向。美國總統川普在台灣問題上採取了審慎態度，尤其與他的前任相比更為謹慎。然而，包括國防部長赫塞斯在內的部分資深顧問則採取明顯鷹派立場。但最了解中國、與北京交往數十年的顧問馬斯克已淡出白宮決策核心。

高德斯坦認為，在事關重大的台灣問題上，華府應採取謹慎態度。台灣對中國而言是核心利益，而軍事力量的對比日益傾向中國，對台灣極為不利。美方領導人不應猶豫，或許利用私下警告的方式，遏制顯然魯莽的賴清德總統；這也不是華府首次因台北威脅現狀而訓斥其領導人。

文章結論寫道，美國應將太平洋地區的防務行動重新放在真正的條約盟友，即澳洲、日本、菲律賓與南韓身上，才是完全現實且明智的目標。台灣並不構成美國的核心國家安全利益，也不是條約盟友，支持保衛台灣的各種地緣戰略或經濟理由，仍不足以讓美國冒險捲入可能爆發災難的大國戰爭。