加拿大總理卡尼尋求與習近平會面 緩和兩國貿易緊張

加拿大總理卡尼希望在下周亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，藉由緩和與中國大陸的貿易緊張關係，來抵消美國關稅影響。

一位加拿大政府官員周四（23日）在新聞簡報會上向記者表示，卡尼正尋求在10月31日至11月1日於韓國慶州舉行APEC峰會時與習近平會面，但目前尚未得到北京方面確認。官員說，卡尼正在尋求與中國大陸建立「戰略關係」。

卡尼上個月在紐約會見了中國大陸國務院總理李強，雙方承諾繼續接觸，包括政府「最高層級」。一位加拿大官員表示，11月下旬在南非舉行的G20峰會將是雙方會晤的另一個機會。

北京當局為反制加拿大對中國電動汽車和鋼鋁徵收關稅，也已對加拿大的油菜籽、海產品和豬肉加徵了高額關稅。加拿大最初是在去年採取了加徵關稅措施，當時的目的在與美國對中國關鍵產業的政策保持一致。

卡尼一直推動改善與北京的關係，他的政府的外交部長本月早些時候訪問了北京並與對口官員會面。不過，在與加拿大最大的貿易夥伴美國進行微妙的貿易談判之際，卡尼試圖改善對中國大陸關係方面，面臨挑戰。

卡尼政府正在檢討對中國電動車徵收的關稅，但此時取消這些關稅可能不利於加拿大與美國的談判。另外，如果加拿大爭取中國大陸減免農產品進口關稅，加拿大實際上相對能向中國提供什麼，也是個問題。

儘管如此，卡尼表示，他認為加拿大與中國大陸在擴大能源和農業貿易有著重大機會，他看好向亞洲出口更多液化天然氣，並且也對建設連接加拿大西海岸的新石油管道持開放態度。