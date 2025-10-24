加拿大：盼總理卡尼下週APEC峰會會習近平

一名加拿大政府高階官員今天告訴記者，加拿大希望總理卡尼（MarkCarney）下週在韓國舉行的峰會期間，能與中國國家主席習近平會面。

路透社報導，卡尼強調在多年關係不佳後，有必要重啟與北京的廣泛接觸。他預定前往首爾出席亞太經濟合作會議（APEC）高峰會，並於上週表示，預期在未來幾週會見中國高層領導人。

當被問及是否可能與習近平會面時，一名政府高階官員在簡報中表示：「我們希望能舉行會晤，並將依此進行規劃…若有可能，我們希望能在APEC上見面。」

在加拿大表示將對中國電動車進口加徵100%關稅的1年後，中國今年8月宣布對加拿大進口油菜籽課徵初步反傾銷稅。

加拿大政府表示，加拿大與中國高階官員17日就油菜籽與電動車爭端進行討論，但沒有跡象表明取得任何立即的突破。