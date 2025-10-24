快訊

台灣是全球最危險引爆點！美專家示警華府警惕賴清德路線

藝人閃兵案「三大醫院」複檢病歷造假？衛福部：很奇怪、先查高血壓個案

南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相

加拿大：盼總理卡尼下週APEC峰會會習近平

中央社／ 渥太華23日綜合外電報導

一名加拿大政府高階官員今天告訴記者，加拿大希望總理卡尼（MarkCarney）下週在韓國舉行的峰會期間，能與中國國家主席習近平會面。

路透社報導，卡尼強調在多年關係不佳後，有必要重啟與北京的廣泛接觸。他預定前往首爾出席亞太經濟合作會議（APEC）高峰會，並於上週表示，預期在未來幾週會見中國高層領導人。

當被問及是否可能與習近平會面時，一名政府高階官員在簡報中表示：「我們希望能舉行會晤，並將依此進行規劃…若有可能，我們希望能在APEC上見面。」

在加拿大表示將對中國電動車進口加徵100%關稅的1年後，中國今年8月宣布對加拿大進口油菜籽課徵初步反傾銷稅。

加拿大政府表示，加拿大與中國高階官員17日就油菜籽與電動車爭端進行討論，但沒有跡象表明取得任何立即的突破。

加拿大 電動 習近平

延伸閱讀

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

川普：有信心將與習達成「一切」協議 包括黃豆、稀土

66架F-16戰機預定明年交貨 俞大㵢：恐面臨挑戰

盤算什麼？專家指1原因釀中共高層大換血 習近平恐為2027做準備

相關新聞

台灣是全球最危險引爆點！美專家示警華府警惕賴清德路線

美國《時代》雜誌23日刊登3篇台灣相關文章，其一是華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲計畫主...

川普亞洲行明啟程 擬30日上午與習近平會面

美國總統川普即將啟程出發，展開總統第二任期的首次亞洲行，也預期與中國國家主席習近平於南韓APEC高峰會見面，白宮23日公...

確定了！ 美國與中國大陸「川習會」下周四南韓登場

白宮23日表示，美國總統川普下周四（30日）將和中國大陸國家主席習近平在南韓會面。

去讀書、加油！爸媽最常見隱性暴力 心理師教你換句話說

孩子悶悶不樂、問功課就沉默？你以為在鼓勵，其實正在傷害。臨床心理師指出，「去讀書」這句話，是親子溝通裡最常見的隱性暴力。這篇文章，不只是育兒建議，更是一次語言的覺醒。

加拿大總理卡尼尋求與習近平會面 緩和兩國貿易緊張

加拿大總理卡尼希望在下周亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，藉由緩和與中國大陸的貿...

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

美國白宮23日宣布川習會確定舉行，指川普擬在30日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他頭一個與習近平討論的議題會是芬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。