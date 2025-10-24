川習會下週韓國登場 川普：芬太尼列首要議題

美國總統川普明晚將展開亞洲行，預計訪問馬來西亞、日本及韓國，並將和中國國家主席習近平在韓國舉行雙邊會。他今天表示，芬太尼將是議程上的首要議題，他也認為，會議將有非常好的結果，「大家都會感到滿意」。

白宮今天宣布，川普（Donald Trump）將於明晚展開亞洲行，先後造訪馬來西亞、日本及韓國，訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將於30日和習近平舉行雙邊會。

這將是川普重返白宮以來，首度出訪亞洲，也是他第2個總統任期內，首度和習近平會面。在美中貿易角力持續之際，川習會備受全球矚目。

川普今天下午在白宮出席活動，對於媒體問及是否有證據顯示中國正透過委內瑞拉走私芬太尼以規避美國和墨西哥的港口管制時，他回應表示，「他們確實正在這麼做」。

川普重返白宮以來，矢言打擊類鴉片藥物芬太尼濫用問題，他先前曾說，芬太尼非法流入美國是他對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅的根本原因之一。川普政府近期也多次對涉嫌從委內瑞拉載運毒品駛往美國的船隻發動攻擊，已擊斃多人。

他今天表示，中國因芬太尼而被加徵20%的關稅，這代表數十億美元的金額。自11月1日起，美國對中國實施的關稅總計將進一步提高到157%。

然而，他也說，「我們並不希望這樣，因為這對他們而言是無法持續的，他們撐不下去」。

川普指出，他下週和習近平在韓國會面時，將談論一些重大議題，包括農業等。「但我會問他的第一個問題，就是關於芬太尼議題」。

他認為，美國因芬太尼而加徵的關稅對中國來說是一項「巨大懲罰」，北京會想有所作為，這是美中正在討論的議題之一，「我把它放在清單的最前面」。

川普表示，他明天將啟程參加一些非常重要的會議，其中包括和習近平的會晤。他預期，「會有非常好的結果，大家都會感到滿意」。

除了會晤習近平，川普這趟亞洲行也預計與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、日本新任首相高市早苗及韓國總統李在明分別舉行雙邊會談。