川習會聚焦美國內政？川普：優先討論芬太尼

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國白宮23日宣布川習會確定舉行，指川普擬在30日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他頭一個與習近平討論的議題會是芬太尼，指他會把芬太尼放到討論清單上的第一位。

針對川普第二任總統任期的首次亞洲行，白宮23日公布川普行程，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普計畫23日晚間11時出發前往馬來西亞，預計當地時間周日上午抵達；川普會與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）於下午見面，並在晚間參加東協領袖工作晚餐。

李維特表示，川普預計在當地時間周一上午出發前往日本東京，於當地時間周二上午與日本新任首相高市早苗展開雙邊會談。

川普接著計畫在周三上午前往南韓釜山，並與南韓總統李在明會面，且計畫在APEC企業領袖峰會的午餐會發表主題演講，並接著參加美國與APEC領袖工作晚餐；川普預計在周四啟程返回美國前，於30日上午與習近平會面。

川普23日受訪時表示，中國因為讓芬太尼流入美國，必須支付20%懲罰性關稅，並可能在11月起面對157%關稅。

川普說，美國不希望中國被課徵157%的關稅，指中國無法承受如此高的關稅，美國也不希望中國經歷那樣的關稅。

川普表示，包括農產品等議題在內，他與習近平有很多議題要討論，但他頭一個問習近平的問題會是芬太尼；川普認為，中國可能因為芬太尼賺到上億美元，卻因為懲罰性關稅而損失數千億美元，認為這樣得不償失。

川普說，芬太尼在川習會的討論清單上，他計畫把芬太尼放到清單上的第一位。

