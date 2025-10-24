川普亞洲行明啟程 擬30日上午與習近平會面

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
中國國家主席習近平（左）美國總統川普川普（右）。（路透資料照片）
中國國家主席習近平（左）美國總統川普川普（右）。（路透資料照片）

美國總統川普即將啟程出發，展開總統第二任期的首次亞洲行，也預期與中國國家主席習近平於南韓APEC高峰會見面，白宮23日公布川普行程，指川普預計美東時間24日晚間11時啟程出發，並計畫當地時間30日上午與習近平會面。

白宮23日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普計畫23日晚間11時出發前往馬來西亞，預計當地時間周日上午抵達；川普會與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）於下午見面，並在晚間參加東協領袖工作晚餐。

川普預計在當地時間周一上午出發前往日本東京，於當地時間周二上午與日本新任首相高市早苗展開雙邊會談。

川普接著計畫在周三上午前往南韓釜山，並與南韓總統李在明會面，且計畫在APEC企業領袖峰會的午餐會中發表主題演講，並接著參加美國與APEC領袖的工作晚餐；川普預計在周四啟程返回美國前，與習近平會面。

我國駐美代表處表示，我駐美代表處密切關注美中互動情形及相關發展，並與美行政部門相關部門保持密切溝通。

川普 馬來西亞 美國

延伸閱讀

恐損毀古蹟！川普要建的宴會廳比白宮還大 保護組織喊停

美允烏克蘭用西方提供長程飛彈？川普發文否認：假新聞

民調：59%美國人支持承認巴勒斯坦國 6成認以反應過度

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

相關新聞

川普亞洲行明啟程 擬30日上午與習近平會面

美國總統川普即將啟程出發，展開總統第二任期的首次亞洲行，也預期與中國國家主席習近平於南韓APEC高峰會見面，白宮23日公...

星總理警告：全球進入10年「混亂」過渡期

新加坡總理黃循財警告，全球將迎來一個後美國秩序的「混亂」過渡期，可能為期十年。他呼籲立即採取行動，推動貿易自由化並保護全...

確定了！ 美國與中國大陸「川習會」下周四南韓登場

白宮23日表示，美國總統川普下周四（30日）將和中國大陸國家主席習近平在南韓會面。

美提拆分加薩 阿拉伯盟友反對

以色列與哈瑪斯組織在美國總統川普斡旋下達成和平協議後，加薩地區何去何從受到國際矚目。美國副總統范斯與川普女婿庫許納廿一日...

星國總理黃循財示警：後美國秩序過渡期來臨 將導致十年混亂局面

新加坡總理黃循財警告，全球將迎來一個「混亂」的後美國秩序過渡期，可能為期十年，他也呼籲立即採取行動，推動貿易自由化並保護...

Gucci母公司開雲上季銷售減幅比預期小 點燃復甦希望

法國精品集團、Gucci母公司開雲集團（Kering）上季銷售減幅較分析師預期小，主因為旗艦品牌Gucci營運出現令人鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。