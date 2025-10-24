川普亞洲行明啟程 擬30日上午與習近平會面

美國總統川普即將啟程出發，展開總統第二任期的首次亞洲行，也預期與中國國家主席習近平於南韓APEC高峰會見面，白宮23日公布川普行程，指川普預計美東時間24日晚間11時啟程出發，並計畫當地時間30日上午與習近平會面。

白宮23日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普計畫23日晚間11時出發前往馬來西亞，預計當地時間周日上午抵達；川普會與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）於下午見面，並在晚間參加東協領袖工作晚餐。

川普預計在當地時間周一上午出發前往日本東京，於當地時間周二上午與日本新任首相高市早苗展開雙邊會談。

川普接著計畫在周三上午前往南韓釜山，並與南韓總統李在明會面，且計畫在APEC企業領袖峰會的午餐會中發表主題演講，並接著參加美國與APEC領袖的工作晚餐；川普預計在周四啟程返回美國前，與習近平會面。

我國駐美代表處表示，我駐美代表處密切關注美中互動情形及相關發展，並與美行政部門相關部門保持密切溝通。